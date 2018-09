Caldo africano, possibili ancora 40°C. Meteo Italia, ieri 36°C vicino Catania

Estremi di caldo previsti dal modello matematico americano GFS.

L'Estate è finita, in realtà sì e no. Le condizioni meteo sono cambiate, anche se l'anomala e insolita instabilità atmosferica era stata presente un po' tutta l'Estate da qualche parte d'Italia. Abbiamo osservato varie volte una "sorta di autunno settembrino con il caldo inserito nelle ondate di caldo di agosto".

Estate 2018: la siccità di 2 anni è stata cancellata in un mese solitamente siccitoso. Era in Maggio in Sardegna! Sempre nell'Isola, dopo un giugno insolitamente piovoso, lo scorso mese, ad Agosto si replica, ma con piogge temporalesche, meno uniformi, persino con anche alluvioni lampo e soprattutto con tempeste di fulmini. Le stime parlano di picchi di 200 millimetri e oltre di pioggia nell'intero mese.

La circolazione atmosferica prospetta una più frequente variabilità, eppure, tirando le somme, la maggior differenza la osserviamo nel calo termico complessivo, soprattutto per il Centro Nord, ma dovremo fare i conti con una breve ondata di caldo.

Il meteo è ammalato di anomalie climatiche, non è normale che un'ampia area dell'Adriatico che va dal sud delle Marche alla zona di Pescare, venga bombardata da una grandinata devastante, che ha danneggiato migliaia e migliaia di auto. Ma allora vogliamo parlare delle recentissime grandinate di Francia e Spagna?

Le cronache locali danno ampio risalto al maltempo che crea danni all'agricoltura, danneggia beni. Le Compagnie di Assicurazione cercano di mappare le aree a maggior rischio del nostro Paese, forse per valutare un adeguamento dei listini delle polizze. Ma il clima sta cambiando rapidamente.

Citiamo ancora i super fulmini. Mai come quest'anno in Europa ed in Italia ne erano stati registrati così tanti, anche se il mai è riferito agli strumenti (lo scriviamo perché nessuno lo dice).

Magari nel 2002 o 1976 è avvenuto anche di peggio, ma gli strumenti di allora non avevano la medesima densità e accuratezza di quelli odierni

Queste non sono notizie false o meteo fantasie, si chiama analisi dei fatti.

Insomma, l'Estate sta finendo in un modo diverso dal solito, c'è il concreto rischio di un passaggio stagionale molto brusco, anche perché le ondate di caldo non sono finite.

Vi mostriamo le grafiche che derivano dalle elaborazioni del centro meteo americano GFS. Queste stimano la temperatura attesa a 2 metri di altezza. Abbiamo scelto le giornate, per le relative aree geografiche, più calde.

Noterete che in Sicilia sono attesi 40°C in quelli stessi luoghi dove ieri ne erano previsti 34 e ne sono stati misurati 36°C, e dove oggi ne sono attesi 36. E si, l'Estate è finita, mettete fuori dall'armadio cappotti e giubbotti.

