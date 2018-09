Meteo domani 4 Settembre, si riaffaccia ESTATE. Residui TEMPORALI, ecco dove

Il vortice depressionario in quota, responsabile del meteo instabile degli ultimi giorni, tende finalmente a traslare verso i Balcani. L'Italia viene così raggiunta dalle propaggini di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale.

Dopo gli ultimi sussulti d'instabilità, il sole tornerà prevalente grazie all'affermazione più decisa dell'anticiclone durante la parte centrale della settimana. Quella di domani sarà una giornata ancora di residua instabilità, ma con sole sempre più presente.

Come accennato, la circolazione ciclonica abbandonerà l'Italia, consentendo quindi un ulteriore miglioramento. Nel dettaglio, il soleggiamento sarà più diffuso, mentre strascichi d'instabilità si avranno soprattutto sulle regioni centrali.

Temporali sono attesi, soprattutto nelle ore pomeridiane, su Levante Ligure, Toscana, aree interne tra Umbria, Marche ed Abruzzo, monti della Sardegna, oltre che settori alpini e prealpini centro-orientali. Non esclusi locali rovesci tra Molise e Puglia. I fenomeni saranno di breve durata e distribuiti in modo irregolare.

Da segnalare il rialzo delle temperature, anche per via correnti più calde d'origine nord-africana, che inizieranno ad investire le due Isole Maggiori, dove il meteo tornerà pienamente estivo. I valori massimi raggiungeranno punte anche di 29/30 gradi, se non qualche picco superiore, su Sardegna e Sicilia.

