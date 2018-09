Meteo estremo in Italia: grandine devastante, temporali tropicali

E' meteo estremo anche in Italia, ce lo dicono gli scienziati, gli studiosi, e lo evidenziano foto e video, anche se questi ultimi, oggigiorno, evidenziano la massiva presenza di smartphone sempre pronti a riprendere ogni cosa.

Il clima italiano si sta realmente tropicalizzando, in quanto sono aumentati i giorni di calura che hanno tipicità con tale clima. In specie, durante il periodo più caldo della stagione estiva, aumentano i giorni caldissimi. E se in passato le ondate di caldo duravano due, tre giorni, oggi sono persistenti anche per settimane.

La temperatura dei mari sale, nuove specie di pesci raggiungono il Mediterraneo, mentre malattie tipiche dei Paesi tropicali, sempre più spesso vengono trasmesse dalle zanzare.

Il video che vediamo ci mostra una forte grandinata avvenuta domenica 2 settembre in Abruzzo, ed un temporale improvviso su Milano, accaduto con temperatura iniziale di 34 gradi (fine agosto) con umidità molto elevata.

Quello che vediamo sono fenomeni di forte intensità.

Già vi abbiamo parlato dei super fulmini, di cui ad ogni burrasca estiva sempre più spesso si presentano e cagionano danni.

Pubblicato da Federico De Michelis

Inizio Pagina