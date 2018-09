Meteo settimana sull'Italia, breve tregua e poi nuovi FORTI TEMPORALI

L'estate è ufficialmente finita per il calendario meteorologico, ma non per quello astronomico: la settimana appena iniziata riserverà scampoli di meteo estivo con temperature in aumento. Al momento il meteo resta ancora instabile su parte della Penisola per i rimasugli del tenace vortice ciclonico sul Centro-Nord.

La circolazione ciclonica abbandonerà l'Italia a partire da martedì quando strascichi d'instabilità favoriranno ulteriori locali temporali su Toscana, aree interne a ridosso della dorsale centro-settentrionale appenninica, oltre che settori alpini e prealpini centro-orientali.

Il meteo migliorerà nettamente, con l'ingresso di un promontorio anticiclonico da ovest supportato da correnti più calde sub-tropicali. Non sarà però un anticiclone così forte e solido, tanto che un nuovo peggioramento parrebbe incombere subito dopo metà settimana.

Le precipitazioni totali attese in settimana, con meteo più capriccioso atteso al Centro-Nord

Piogge e temporali dovrebbero raggiungere il Nord Italia tra giovedì e venerdì, con instabilità che continuerà a coinvolgere in parte le regioni centrali. Condizioni meteo più soleggiate al Sud, per la persistenza del promontorio d'alta pressione.

Le temperature resteranno nel complesso sopra la norma, a causa di prevalenti flussi di correnti meridionali. Tra il Sud e le due Isole Maggiori potrà raggiungere i picchi più elevati, anche al di sopra dei 32 gradi.

Pubblicato da Mauro Meloni

