Meteo Sicilia, in settimana oltre 40 gradi

Meteo Sicilia: sarà una calda settimana quella che sta iniziando. Il tempo siculo non avrà niente a che fare con il fine Estate che si vede in altre regioni.

E le già alte temperature, con picchi che in questi giorni sono stati prossimi ai 38°C, in settimana saranno superati per un flusso d'aria caldissima dall'Africa.

Non è così anomalo che per la Sicilia ci siano ondate di caldo di tal portata nella prima parte di settembre. Queste derivano dal calore spinto verso nord dalle perturbazioni che raggiungono l'Italia centro settentrionale.

I modelli matematici stimano nel breve e medio termine, un picco di calura verso sabato, quando nelle coste si dovrebbero superare di nuovo i 30 gradi, e nelle pianure del catanese quota 40°C. La stima che vediamo nella mappa indica 41°C.

Pubblicato da Alessandro Arena

