METEO TURBOLENTO al Centro-Nord, è AUTUNNO. FULMINE fa crollare campanile

L'autunno meteorologico ha esordito oggi 1° settembre ed è un avvio di stagione all'insegna di una burrasca temporalesca per parte d'Italia, stante l'ingresso in grande stile di un vortice di bassa pressione associato ad aria fresca in quota.

Un fronte si è proteso su parte dell'Italia, portando nelle ultime ore piogge e temporali anche intensi su parte del Nord, ma temporali sono transitati anche sul Centro Italia e ora il ramo più meridionale del fronte si è portato tra Campania, Molise e Gargano.

Il tempo è variabile, ma il cuore della bassa pressione tenderà ad insistere per tutto il weekend sul Nord Italia e quindi un miglioramento meteo non è affatto vicino, ma anzi per qualche giorno ancora le condizioni atmosferiche resteranno turbolento.

Nuovi temporali a macchia leopardo, nel corso di questo sabato 1° settembre, colpiranno il Nord-Est, poi anche Toscana, Umbria e Marche. Temporali insisteranno anche tra Campania e Gargano. Altrove non mancheranno ampie schiarite, con temperature in calo.

I fulmini continuano intanto a far notizia, come avvenuto spesso durante l'estate. I vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte alle 3 nel comune di Beverino, in provincia della Spezia, per il cedimento che ha coinvolto una parte del campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano.

Il crollo, avvenuto a causa di un fulmine, ha interessato una parte della sommità del campanile, che è precipitata a terra sulla strada provinciale senza coinvolgere nessun passante o automobilista. Fortunatamente l'incidente si è verificato in piena notte, altrimenti poteva scapparci la tragedia.

