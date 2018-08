Meteo weekend, crollano le temperature. Aria d'autunno al Centro-Nord

Ribaltone nel meteo dell'esordio di settembre. Un vortice ciclonico porterà infatti un anticipo di meteo d'autunno nel corso del weekend, con temporali esplosivi in spostamento verso il Centro-Sud. L'escalation di temporali porterà un carico d'aria più fresca che scalzerà quella più calda preesistente.

Il calo termico si preannuncia rilevante sulle regioni centro-settentrionali, dove la colonnina di mercurio tornerà comunque su valori tipici del periodo. I contrasti termici saranno notevole e ciò esalterà i fenomeni temporaleschi, che potranno risultare ancora occasionalmente di forte intensità.

Nella mappa possiamo apprezzare le variazioni di temperatura attese per la giornata di domenica, con i cali diffusi al Centro-Nord, anche di 6/8 gradi su aree interne. Farà eccezione l'area alpina e parte del Nord-Ovest, ove già si è realizzato buona parte del crollo termico.

Il fresco faticherà a sfondare all'estremo Sud, specie aree ioniche e Sicilia, dove bisognerà attendere l'avvio settimana per un apprezzabile refrigerio. Il calo termico si concretizzerà tra Campania, parti della Puglia e della Lucania, tutte zone raggiunte dai temporali.

Le temperature si porteranno comunque pressoché in linea con le medie del periodo, in attesa poi di una nuova risalita durante la prossima settimana. Nonostante la stagione ormai in declino, avremo ancora scampoli di vera estate.

