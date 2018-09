METEO Italia, SOLE e CALDO estivi. Dopo metà settimana tornano i TEMPORALI

METEO DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo rimangono ancora instabili su parte della Penisola per i rimasugli del tenace vortice ciclonico sul Centro-Nord. L'area di bassa pressione risulta quindi ancora attiva, sebbene in indebolimento. Ciò comporta ancora della variabilità ormai in attenuazione, poiché il vortice tende a perdere vigore e a spostarsi verso levante.

L'anticiclone allo stesso tempo tende ad avanzare verso l'Italia, portando un ulteriore miglioramento con tanto sole. La settimana riserverà scampoli di meteo estivo con temperature in aumento, nonostante l'autunno sia ormai ufficialmente iniziato per il calendario meteorologico che lo fissa al primo giorno del mese di settembre.

La parentesi di bel tempo non sarà comunque né incontrastata, né troppo duratura. L'anticiclone non sarà troppo solido e quindi non mancherà spazio per il manifestare di qualche ulteriore temporale, principalmente nelle ore più calde e a ridosso dei maggiori rilievi, in particolare lungo i settori alpini e prealpini.

METEO TARDO ESTIVO, MA NUOVI TEMPORALI IN VISTA

L'alta pressione trasporterà masse d'aria più calde subtropicali, che investiranno più direttamente le due Isole Maggiori e la fascia tirrenica. La colonnina di mercurio tenderà decisamente a risalire e portarsi oltre la norma. Farà più caldo ovunque, ma l'influenza del promontorio anticiclonico subtropicale sarà più marcata sulle regioni del Sud.

Dopo metà settimana, assisteremo ad un nuovo cambiamento con il Nord che risentirà di crescenti apporti d'aria un po' più fresca ed instabile di natura atlantica. L'anticiclone continuerà a prevalere al Sud Italia, dove reggeranno condizioni meteo tipicamente estive, da considerarsi assolutamente nella norma per inizio settembre.

ARRIVA ANTICICLONE, TREND METEO MARTEDI' 4 SETTEMBRE

La circolazione ciclonica abbandonerà l'Italia, consentendo quindi un ulteriore miglioramento. Strascichi d'instabilità favoriranno ulteriori locali temporali su Levante Ligure, Toscana, aree interne tra Umbria, Marche ed Abruzzo, monti della Sardegna, oltre che settori alpini e prealpini centro-orientali. I fenomeni saranno di breve durata e distribuiti in modo irregolare.

METEO META' SETTIMANA, BEL TEMPO A PARTE ISOLATI ACQUAZZONI

Tra mercoledì e giovedì il sole tornerà prevalente sull'Italia, ma ancora si potrà avere qualche sporadico temporale, principalmente al pomeriggio sulle aree di montagna. La tendenza è per un peggioramento alla fine di giovedì sui settori alpini e prealpini centro-occidentale, dove i temporali tenderanno a farsi più organizzati.

NUOVO RIALZO TERMICO, VALORI ESTIVI

Affluiranno correnti più calde d'origine nord-africana, che investiranno più direttamente le due Isole Maggiori e poi il Sud, dove il meteo tornerà pienamente estivo. I valori massimi raggiungeranno valori anche di 29/30 gradi in molte località d'Italia, ma si andrà ben oltre in Sicilia e Sardegna.

ULTERIORI TENDENZE

Si andrà verso un indebolimento dell'anticiclone, che per gli ultimi giorni della settimana reggerà solo sulle regioni meridionali dove avremo maggiori sprazzi soleggiati. Flussi d'aria più fresca ed umida dirotteranno impulsi d'instabilità sul Nord Italia con possibilità di temporali più diffusi ed intensi. Non mancheranno acquazzoni anche sul Centro Italia.

