METEO Italia, ecco subito MALTEMPO con nuova BURRASCA

METEO DAL 31 AGOSTO al 6 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Sull'Italia è presente un campo di alta pressione che nel giro di pochi giorni ha ripristinato condizioni meteo climatiche decisamente estive.

Le temperature sono salite rapidamente, superando nuovamente le medie stagionali con punta massima che localmente hanno sfiorato 35°C. tuttavia la struttura anticiclonica si sta mostrando fragile sulla parte settentrionale, laddove è insidiata da una massa di aria fresca associata a una perturbazione atlantica.

Tale perturbazione inizierà a condizionare il tempo atmosferico nelle regioni settentrionali già a partire dal pomeriggio di oggi con dei temporali localmente intensi, ma nei prossimi giorni avremmo un'accelerazione dell'instabilità soprattutto al centro-nord ma potrebbero esserci dei fenomeni anche al sud. Dipenderà molto dall'esatta collocazione del vortice di bassa pressione secondario che andrà a svilupparsi sul Mar ligure e che secondo alcuni modelli matematici di previsione dovrebbe stazionare maggiormente sulla parte centro settentrionale dello stivale.

TREND METEO DI OGGI, VENERDI' 31 AGOSTO

La giornata si aprirà col bel tempo su tutto il centro-sud nelle due isole maggiori, dove ci aspettiamo sole prevalente e temperatura per l'intera giornata decisamente estive. Al Nord invece la situazione cambierà piuttosto rapidamente con dei temporali anche forti che inizieranno a colpire le Alpi occidentali e che gradualmente si estenderanno alle zone pianeggianti del Piemonte con delle grandinate e dei colpi di vento.

Dal pomeriggio le precipitazioni avranno preso piede un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e le aree pedemontane, mentre in serata ci aspettiamo un peggioramento piuttosto consistente tra la Lombardia orientale nelle regioni del Triveneto laddove i temporali potranno risultare particolarmente violenti.

Temporali che si potranno propagare all'Emilia-Romagna, ci aspettiamo degli acquazzoni pure in Toscana e nelle zone interne dell'Appennino settentrionale tra Marche ed Umbria, così come non escludiamo la possibilità di temporali pomeridiani nelle zone interne del sud d'Italia e in Sardegna.

TREND METEO NEL 1° WEEKEND DI SETTEMBRE

Attenzione perché sul finire della settimana è confermato l'isolamento di un vortice d'aria fresca al Centro Nord, significa che il tempo potrebbe mostrarsi assai instabile con temporali localmente violenti accompagnati da altri nubifragi, grandinate e colpi di vento. Ciò perché i contrasti termici saranno vivaci, proprio a causa della forte riscaldata precedente.

Sabato probabile che i fenomeni si focalizzino maggiormente al Centro Nord, mentre per domenica l'instabilità è attesa in parziale propagazione verso Sud e due Isole Maggiori. Va detto poi che i venti in rotazione attorno al minimo di bassa pressione porteranno una nuova generale diminuzione delle temperature su tutte le nostre regioni. Il fresco chiaramente sarà più marcato dove le precipitazioni risulteranno più consistenti.

Ribadiamo quanto detto in apertura, ovvero che trattandosi di un vortice di bassa pressione totalmente isolato dalla circolazione perturbata principale potrebbe variare improvvisamente di traiettoria determinando in tal modo un cambiamento nella distribuzione e nell'entità dei fenomeni. Per questo motivo cercheremo di seguire la situazione in tempo reale con l'ausilio di strumenti quali le immagini satellitari e le scansioni del radar meteorologico.

ULTERIORI TENDENZE

Si tratterebbe comunque di un peggioramento destinato a non durare troppo a lungo e scrutando nelle code modellistiche si prospetta un miglioramento con ritorno di condizioni meteo estive su tutto lo Stivale.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localit?nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina