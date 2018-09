METEO Italia: Settembre torna il CALDO, con temporali intensi al Nord

METEO DAL 2 ALL'8 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice di bassa pressione è piombato sul Nord Italia trascinando meteo d'autunno su parte della Penisola, in particolare sulle regioni centro-settentrionali.

L'autunno meteorologico è ufficialmente partito all'insegna di questa perturbazione che porterà piogge e temporali sparsi, andando ad estendersi in parte verso il Sud con particolare riferimento alla Campania, dove già sabato si sono avuti forti temporali.

Le temperature sono in calo a causa dell'aria fresca associata al vortice ciclonico, che va a scalzare l'aria più calda preesistente. Inevitabilmente si creano contrasti termici esplosivi, ideali per dare origine a nuovi fenomeni temporaleschi di forte intensità, con anche frequenti grandinate e improvvisi colpi di vento nei temporali.

Le cronache dei mass media, ma anche noi, vi abbiamo documentato sui danni causati da autentiche bombe d'acqua (nubifragi, alluvioni lampo).

Il fresco chiaramente sarà più marcato dove le precipitazioni risulteranno più consistenti, trattandosi di fenomeni distribuiti in modo irregolare e a carattere intermittente. Solo il Sud e soprattutto le Isole Maggiori rimangono in disparte e qui bisognerà attendere l'inizio settimana per un calo termico più apprezzabile.

RITORNA METEO D'ESTATE IN SETTIMANA

Il vortice di bassa pressione resterà ostinatamente posizionato sul Nord Italia, in quanto bloccato nel suo moto verso levante da un'alta pressione presente sull'Europa Centro-Orientale. Ciò significa che ancora ad inizio settimana ritroveremo spiccata variabilità su molte regioni d'Italia, nonostante l'area ciclonica andrà a perdere energia.

Tra martedì e mercoledì si affaccerà timidamente un promontorio anticiclonico, che faciliterà l'allontanamento sui Balcani della circolazione ciclonica. Resteranno strascichi d'instabilità, ma le temperature sono attese in decisa risalita, in quanto inizieranno ad affluire masse d'aria più calde sub-tropicali che investiranno più direttamente le Isole Maggiori e la fascia tirrenica.

LENTO MIGLIORAMENTO METEO INIZIO SETTIMANA, ANCORA ACQUAZZONI

Si andrà verso un contesto migliore fin da lunedì, ma tuttavia le regioni del Triveneto e quelle centrali della Penisola, continueranno a ricevere acquazzoni anche a carattere di rovescio temporale maggiormente probabili nelle ore centrali della giornata. Oltre alle zone interne però non escludiamo sconfinamenti in direzione di pianure e settori costieri.

Per un miglioramento più consistente si dovranno attendere le giornate di martedì e soprattutto di mercoledì quando il sole tornerà prevalente sull'Italia, ma ancora si potrà avere qualche sporadico temporale, principalmente al pomeriggio su aree interne e montuose del Centro-Nord, nonché sui settori alpini.

DOPO FASE FRESCA, NUOVO RIALZO TERMICO

Temperature altalenanti in questo avvio di settembre: il fresco portato dal vortice di bassa pressione verrà scalzato via da correnti più calde, attese dopo inizio settimana. Giungerà infatti aria dal Nord Africa ed investirà più direttamente le due Isole Maggiori e poi il Sud, dove il meteo tornerà pienamente estivo.

ULTERIORI TENDENZE

Un promontorio alta pressione proveniente dal Nord Africa dovrebbe facilitare un consolidamento del bel tempo, sebbene con temporali ancora in agguato nelle ore più calde. Verso il finire della settimana assisteremo ad un'accentuazione del caldo al Sud, mentre flussi più instabili potrebbero coinvolgere il Nord Italia con nuove consistenti ondate di temporali più diffusi.

Nel frattempo, le previsioni indicano che farà molto caldo in varie aree del Sud, in quelle interne della Sardegna si potrebbero toccare 36°C, così anche in Puglia, mentre nella piana ad ovest di Catania ci sono stime che prevedono 40°C ed oltre.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

