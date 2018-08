METEO Italia, Settembre subito turbolento con forte PEGGIORAMENTO

METEO DAL 30 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo in questo momento sono caratterizzate dalla presenza di un campo di alta pressione proveniente da sud ovest e che quindi porta con sé aria calda di origine nordafricana. Chiaramente non siamo in presenza di un'ondata di caldo eccezionale, considerate sempre che siamo alla fine di agosto e che l'autunno meteorologico è alle porte, ma comunque stiamo registrando un generale sensibile aumento delle temperature che dopo la brusca rinfrescata dei giorni scorsi si stanno riportando al di sopra delle medie stagionali di diversi gradi.

Tuttavia i modelli matematici di previsione continuano a mostrarci una fragilità evidente della struttura anticiclonica, tant'è che già da giovedì i primi scricchiolii coinvolgeranno il bordo settentrionale collocato a ridosso dell'arco alpino, dove si avvicinerà una massa di aria fresca proveniente dall'oceano Atlantico e conseguentemente avremo un ritorno dei temporali. Il lieve indebolimento dell'alta pressione farà sì che anche nelle altre regioni d'Italia possano svilupparsi temporali pomeridiani, ma di questo parleremo dettagliatamente tra poco.

E' importante sottolineare come l'irruzione d'aria fresca, associata a una vasta ondulazione perturbata, porterà all'isolamento di una struttura di bassa pressione proprio sul nostro paese. Trattandosi di un vortice secondario l'esatto posizionamento sarà fondamentale per capire l'entità e la distribuzione delle precipitazioni, a tal proposito dobbiamo dirvi che i più autorevoli centri di calcolo matematici ci mostrano alcune differenze sostanziali. Quel che possiamo dire è che soprattutto al centro-nord potrebbero esserci dei fenomeni localmente violenti nel primo fine settimana di settembre

TREND METEO DI OGGI, GIOVEDI' 30 AGOSTO

Si prospetta un'altra giornata all'insegna del meteo d'estate, difatti avremo condizioni di bel tempo inizialmente su tutto le nostre regioni. Le temperature si manterranno su valori piuttosto alti, con la massima che supereranno abbastanza facilmente 30°C in tante città dello stivale delle due isole maggiori. I picchi più alti dovrebbero riguardare la Puglia, laddove la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare quota 35°C e possiamo aggiungere che localmente la presenza di umidità nei bassi strati faciliterà condizioni climatiche afose.

L'avvicinamento dell'aria fresca l'arco alpino provocherà temporali un po' su tutte le Alpi ma localmente ci aspettiamo delle precipitazioni temporalesche in Liguria, Appennino emiliano e in Toscana con possibilità di sconfinamento sulle coste. In serata non è da escludere che qualche episodio temporalesco vada a propagarsi dalle Alpi centro orientali verso la fascia pedemontana del Triveneto, più occasionalmente in direzione della Val Padana.

Attenzione anche al Appennino meridionale, soprattutto quello calabro lucano dove pare possano verificarsi temporali di una certa consistenza che potrebbero accompagnarsi a qualche fitta grandinata. Instabilità pomeridiana dovrebbe manifestarsi nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia orientale.

Queste le temperature massime attese oggi:

Foggia 32°C

Terni 31°C

Alessandria, Arezzo, Ascoli Piceno, Benevento, Bologna, Caserta, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Olbia, Prato, Reggio nell'Emilia, Roma, Sanluri, Taranto, Verona 30°C

Andria, Asti, Catania, Cesena, Crotone, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Lecce, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Monza, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Rovigo, Torino, Treviso, Trieste, Vercelli, Vicenza, Villacidro, Viterbo 29°C

Ancona, Avellino, Bari, Barletta, Bergamo, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia, Catanzaro, Como, Cremona, Latina, Lodi, Macerata, Messina, Napoli, Novara, Oristano, Pisa, Pordenone, Ravenna, Reggio di Calabria, Rieti, Rimini, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Trani, Trapani, Udine 28°C

Agrigento, Brindisi, Chieti, Cosenza, Iglesias, Isernia, La Spezia, Lecco, Livorno, Massa, Palermo, Pesaro, Pescara, Ragusa, Teramo, Tortolì, Urbino, Varese 27°C

Biella, Campobasso, Carrara, Cuneo, Fermo, Genova, Imperia, L'Aquila, Savona, Tempio Pausania, Trento, Venezia, Verbania 26°C

Aosta, Bolzano, Enna, Lanusei 25°C

Belluno, Potenza, Sondrio, Vibo Valentia 24°C

TREND METEO NEL 1° WEEKEND DI SETTEMBRE

Attenzione perché sul finire della settimana è confermato l'isolamento di un vortice d'aria fresca nel cuore del Mediterraneo, significa che il tempo potrebbe peggiorare di nuovo con temporali localmente violenti accompagnati da altri nubifragi, grandinate e colpi di vento. Ciò perché i contrasti termici saranno vivaci, proprio a causa della vivace riscaldata precedente. S'inizierà venerdì con un coinvolgimento generalizzato del Nord Italia e instabilità diffusa sulla dorsale appenninica, si proseguirà con le regioni del Centro Sud tra sabato e domenica.

Prevediamo un coinvolgimento anche delle due Isole Maggiori, va detto poi che i venti in rotazione attorno al minimo di bassa pressione porteranno una nuova generale diminuzione delle temperature su tutte le nostre regioni. Il fresco chiaramente sarà più marcato dove le precipitazioni risulteranno più consistenti.

Ribadiamo quanto detto in apertura, ovvero che trattandosi di un vortice di bassa pressione totalmente isolato dalla circolazione perturbata principale potrebbe variare improvvisamente di traiettoria determinando in tal modo un cambiamento nella distribuzione e nell'entità dei fenomeni. Per questo motivo cercheremo di seguire la situazione in tempo reale con l'ausilio di strumenti quali le immagini satellitari e le scansioni del radar meteorologico.

ULTERIORI TENDENZE

Si tratterebbe comunque di un peggioramento destinato a non durare troppo a lungo e scrutando nelle code modellistiche si prospetta un miglioramento con ritorno di condizioni meteo estive su tutto lo Stivale.

