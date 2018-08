METEO Italia, primi di Settembre a suon di TEMPORALI. Rinfresca

METEO DAL 29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo stanno nettamente migliorando tutte le regioni. Un campo di alta pressione proveniente dal Nordafrica riporterà bel tempo da nord a sud, facendo innalzare sensibilmente le temperature piuttosto rapidamente con valori che si stabilizzeranno al di sopra delle medie stagionali.

Si potrà parlare di caldo moderato per alcuni giorni avrà i connotati decisamente estive, tant'è che le massime potranno superare agevolmente 30°C e localmente sfioreranno 35°C. In alcune regioni umidità che si accumulerà nei bassi strati porterà un clima afoso e quindi una maggiore percezione del caldo. Tuttavia si tratterà di una breve parentesi perché partire da giovedì struttura anticiclonica avverrà messa in discussione da una perturbazione Nord atlantica destinata a far peggiorare le condizioni meteo nel primo fine settimana di settembre.

Dopo le prime infiltrazioni di aria fresca infatti assisteremo all'isolamento di un vortice di bassa pressione secondario proprio sull'Italia, ciò significa che dovremmo prepararci a una nuova ondata di instabilità con temporali localmente violenti. È ancora prematuro entrare nei dettagli previsionali perché strutture di questo tipo possono cambiare traiettoria anche in corso d'opera, per questa ragione sarà opportuno tenersi costantemente aggiornati e valutare l'evoluzione step by step.

TREND MERCOLEDI' 29 AGOSTO

Come detto prevediamo un rinforzo dell'Alta Pressione che spazzerà via gli ultimi refoli d'aria fresca presenti all'estremo Sud.

Si prospettano 24 ore all'insegna del sole su tutte le nostre regioni, non solo, come detto la struttura anticiclonica si avvarrà di un supporto d'aria calda proveniente dal nord Africa e conseguentemente avremo un aumento di temperatura importante. Talmente importante che dopo la gran rinfrescata torneremo a parlare di valori termici superiori alle medie stagionali con picchi localmente superiori a 30-32°C.

Non ci sarà spazio per alcun temporale, se non sulle Alpi nordoccidentali proprio sul finire della giornata di mercoledì allorquando spifferi d'aria fresca provenienti dall'Atlantico si affacceranno sui rilievi settentrionali. Sarà il sintomo dell'imminente peggioramento del tempo, che inizierà ad entrare nel vivo nella giornata di giovedì.

PEGGIORAMENTO A COMINCIARE DAL NORD ITALIA

Nella giornata di giovedì le insidie al Nord Italia potrebbero farsi più convincenti, in grado di apportare temporali inizialmente su gran parte dell'arco alpino e poi fin verso le aree pianeggianti (in serata ci aspettiamo dei temporali tra Lombardia e Triveneto). Potrebbe verificarsi un peggioramento tra Levante Ligure, alta Toscana e ovest Emilia, con precipitazioni maggiormente probabili sui monti ma che data la vicinanza al mare (ovviamente su Liguri e Toscana) potrebbero estendersi agevolmente in direzione delle coste.

Nelle altre regioni si vivranno momenti di piena estate, con caldo moderato che a tratti sarà persino afoso ma che proprio perché umido potrà sfociare in temporali pomeridiani consistenti sull'Appennino centro meridionale.

TREND METEO NEL 1° WEEKEND DI SETTEMBRE

Attenzione però, perché sul finire della settimana è conermato l'isolamento di un vortice d'aria fresca nel cuore del Mediterraneo, significa che il tempo potrebbe peggiorare di nuovo con temporali localmente violenti accompagnati da altri nubifragi, grandinate e colpi di vento. Ciò perché i contrasti termici saranno vivaci, proprio a causa della vivace riscaldata precedente. S'inizierà venerdì con un coinvolgimento generalizzato del Nord Italia e instabilità diffusa sulla dorsale appenninica, si proseguirà con le regioni del Centro Sud tra sabato e domenica.

Prevediamo un coinvolgimento anche delle due Isole Maggiori, va detto poi che i venti in rotazione attorno al minimo di bassa pressione porteranno una nuova generale diminuzione delle temperature su tutte le nostre regioni. Il fresco chiaramente sarà più marcato dove le precipitazioni risulteranno più consistenti.

Ribadiamo quanto detto in apertura, ovvero che trattandosi di un vortice di bassa pressione totalmente isolato dalla circolazione perturbata principale potrebbe variare improvvisamente di traiettoria determinando in tal modo un cambiamento nella distribuzione e nell'entità dei fenomeni. Per questo motivo cercheremo di seguire la situazione in tempo reale con l'ausilio di strumenti quali le immagini satellitari è le scansioni del radar meteorologico.

ULTERIORI TENDENZE

Si tratterebbe comunque di un peggioramento destinato a non durare troppo a lungo e scrutando nelle code modellistiche si prospetta un miglioramento con ritorno di condizioni meteo estive su tutto lo Stivale.

Pubblicato da Ivan Gaddari

