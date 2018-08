Meteo Italia: la burrasca cronaca ed evoluzione. A Trieste 20 gradi in meno in 48 ore. Neve su Alpi

Le immagini satellitari riprendono la situazione di questa domenica mattina, e ci mostrano che il fronte tende a dissolversi, perdere quella forza che ieri avevamo visto nel Nord Italia, dove i temporali sono stati localmente di forte intensità.

Citiamo alcune situazioni tra le tante:

Genova: temporale con nubifragio, ovvero quel fenomeno ormai noto come bomba d'acqua. Caduti 60 millimetri di pioggia in 30 minuti.

Romagna: temporali in molti centri, campeggi allagati, Rimini con le strade simili a Venezia per un forte temporale.

Romagna: il temporale porta anche la grandine, stavolta con chicchi davvero grossi, si vedono foto con chicchi da 5 cm di diametro.

Trieste: mattina fredda in città, con temperatura di 20 gradi in meno rispetto a 48 ore fa. Piove e tira vento, la Bora, tutto come da previsioni.

Milano: dopo la pioggia e i tanti temporali di sabato, con accumuli di pioggia fin sino a 70 millimetri, il fiume Seveso che è esondato per un'ora in città, oggi c'è il sole e sembra un giorno di settembre. Crollo termico di 14°C.

Alpi orientali: sono caduti dai 5 cm ai 25 cm di neve. Mica male per la fine di Agosto di una delle più calde estati degli ultimi 20 anni.

Sardegna: soffia il Maestrale.

Adriatico: soffiano forti venti da nord, il mare è mosso.

Vortice di Bassa Pressione con temporali tropicali via dall'Italia, scalzato dalla perturbazione, dopo aver generato per circa una settimana temporali di eccezionale violenza al Centro Sud e le Isole Maggiori.

Ma ora c'è la Burrasca che in giornata perderà vigore, che ha cambiato il tempo e spezzato l'Estate. La potremmo definire una vera rottura di stagione.

Tuttavia, da metà settimana tornerà il caldo, e nella migliore tradizione estiva, ci saranno anche molti temporali al Nord Italia, e di nuovo vi parleremo di nubifragi, grandine, afa.

Insomma, l'Estate 2018 non finisce qui, nonostante tutto quello che abbiamo scritto, che è appena un cenno di tutto ciò che è avvenuto in brevissimo tempo.

Pubblicato da Alessandro Arena

