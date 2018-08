Diretta METEO ed evoluzione: irrompe la perturbazione fredda nel Nord Italia

Meteo avverso in molte regioni italiane per sabato e domenica, con il transito di una perturbazione proveniente dal Nord Europa.

CRONACA ED EVOLUZIONE METEO DELLA SERATA

La perturbazione nella serata transiterà nella regione alpina e poi il Nord Italia, dove sono previste condizioni atmosferiche avverse, con piogge e temporali sparsi.

In alcune località sono segnalati forti acquazzoni, in altre anche caduta di grandine. Inoltre, sono segnalati anche forti colpi di vento.

Il transito della perturbazione è accompagnato da aria fresca, e la prossima notte ci sarà un repentino abbassamento della quota neve sulle Alpi e Prealpi, con la possibilità di neve fin sino i 2000 metri.

In nottata è possibile un sensibile rinforzo del vento nelle aree esposte, in specie le pianure centro orientali, la Liguria. A Trieste potrebbe giungere la Bora.

CRONACA METEO del mattino

Nella notte, forti temporali si sono abbattuti i Lombardia, Liguria centro orientale, nord Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, generati dall'avanzare della perturbazione.

Nel frattempo, ancora altri temporali in Sicilia e Calabria tirrenica, la Puglia.

In queste ore del mattino sono degne di notta delle aree temporalesche molto intense in Calabria, ancora verso l'area della Penisola Salentina ed est tarantino dove ieri alcuni bagnanti sono stati colpiti da un fulmine in spiaggia.

Ma la situazione meteo tenderà a peggiorare sensibilmente nel Nord Italia dal pomeriggio, con nuovi forti temporali.

