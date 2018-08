Autunno più avanti. Analisi del bollettino meteo mensile dell'Aeronautica Militare

Le linee di tendenza meteo a 30 giorni diffuse dall'Aeronautica Militare potremmo dire che per certi versi sono buone perché prospettano un prolungamento della stagione estiva, fatto non inedito, ma al medesimo tempo propongono un'anomalia climatica, perché in settembre non dovrebbe essere più estate, perlomeno al Nord Italia.

Il Nord Italia sta patendo un moderato deficit pluviometrici, nelle Alpi questa estate è piovuto meno, e nei ghiacciai c'è stato quasi sempre il sole.

La tendenza conferma le previsioni stagionali, con tempo più instabile al Centro Sud Italia rispetto al Nord.

Vi lasciamo con il contenuto integrale recensito dal sito web dell'Aeronautica Militare.

Uno sguardo alle prossime settimane, Periodo: 27 agosto - 23 settembre 2018 (EMISSIONE venerdì 24/08/2018 - PROSSIMA EMISSIONE venerdì 31/08/2018)



Il carattere caotico dell'atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull'evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l'ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all'impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell'elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l'esperienza e l'interpretazione dell'uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l'evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell'eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell'andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell'area indicata. (Prossima emissione, venerdì 31 Agosto 2018).

27 Agosto - 02 Settembre 2018

La prima settimana si presenta caratterizzata da un regime del geopotenziale debolmente di tipo anticiclonico, soltanto le regioni meridionali saranno interessate da una anomalia che seppur positiva, sarà meno marcata. Ne conseguirà un regime delle precipitazioni in generale al di sotto della media del periodo al centro-nord, mentre al sud le precipitazioni saranno in linea con la media climatologica. Per quanto invece attiene ai regimi termici in generale saranno in linea con la media del periodo al nord e leggermente al di sotto al centro-sud.

03 - 09 Settembre 2018

Nella seconda settimana si accentua leggermente l'anomalia positiva nel regime del geopotenziale al nord, mentre resta pressoché invariata al centro-sud.Ne conseguirà un regime pluviometrico che continuerà ad essere al di sotto della media del periodo al nord, mentre al centro-sud sarà in linea. Per quanto invece attiene ai regimi termici si rileva che essi saranno al di sopra della media climatologica al nord ed in linea al centro-sud.

10 - 16 Settembre 2018

La terza settimana pare tendere verso una leggerissima flessione nel regime del geopotenziale anche al nord. NE conseguirà un regime pluviometrico in linea con la media del periodo su tutto il paese. Per quanto invece attiene i regimi termici, la situazione permarrà pressoché invariata rispetto alla settimana precedente.

17 - 23 Settembre 2018

Nessuna apprezzabile variazione attesa nell'ultima settimana, sia riguardo ai regimi termici che pluviometrici.

