METEO Italia, calura in rapida espansione, dopo metà settimana anche oltre 35°C

METEO DAL 27 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Sta traslando in direzione del Mar Egeo l'attivo vortice di bassa pressione transitato sull'Italia e ora ancora presente al Meridione. Qui le condizioni meteo saranno caratterizzate da ulteriore instabilità per l'avvio di settimana, con clima relativamente fresco per l'insistenza delle correnti settentrionali che hanno determinato un sensibile abbassamento delle temperature.

La rinfrescata è stata però accompagnata da temporali anche violenti. Ora il meteo tende ulteriormente a migliorare, grazie al ritorno dell'anticiclone che già abbraccia il Centro-Nord Italia. Si tratta peraltro di un'alta pressione che trarrà linfa vitale da una componente subtropicale con flussi d'aria nord-africana che riporteranno in auge l'estate.

Il robusto campo di alta pressione dovrebbe accompagnarci verso gli ultimi giorni del mese di agosto, associato come detto ad un discreto apporto di aria calda dal Nordafrica. Questo significa che le temperature riprenderanno a salire orientandosi nuovamente al di sopra delle medie stagionali un po' ovunque.

VERSO POSSIBILE FASE METEO DA ESTATE SETTEMBRINA

La parte più fragile della struttura di alta pressione afromediterranea potrebbe essere quella settentrionale. Non a caso, a partire da giovedì non escludiamo l'inserimento di qualche spiffero d'aria fresca in quota d'origine atlantica verso le regioni del Nord e in modo particolare lungo l'Arco Alpino.

Se tale ipotesi venisse confermata scaturirebbero nuovamente contrasti termici in grado di dar luogo a temporali localmente intensi. Temporali che prima colpirebbero i rilievi e le aree limitrofe, ma poi avrebbero la possibilità di propagarsi localmente fini verso la Val padana. Si tratterà comunque di disturbi limitati e l'anticiclone caldo potrebbe dominare anche per i primi giorni di settembre.

TREND METEO D'INIZIO SETTIMANA

Nella giornata di lunedì prevediamo ultime piogge, anche a carattere temporalesco, tra Abruzzo, Molise, Puglia e lungo i settori tirrenici tra Calabria e Sicilia. Le ultime precipitazioni potranno ancora insistere nella prima parte di lunedì sul basso Adriatico e lungo i versanti tirrenici tra Sicilia e Calabria. Il grosso del peggioramento si sarà ormai portato verso la Grecia.

Sul resto d'Italia avremo prevalenza di bel tempo. Le temperature caleranno ulteriormente al Sud, mentre faranno registrate degli aumenti nei soli valori massimi al Nord Italia e lungo i settori tirrenici, con clima invece frizzante al primo mattino. La ventilazione continuerà ad essere vivace ed in prevalenza di maestrale, con rinforzi sul medio-basso versante adriatico e al Sud.

FASE METEO ESTIVA, MA NUOVI TEMPORALI IN AGGUATO

Ulteriore generale miglioramento martedì, allorquando un campo di alta pressione si imporrà in modo deciso sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo e sull'Italia. Sarà un'alta pressione che gradualmente si avvarrà di un supporto di aria calda dal Nord Africa, ciò significa che le temperature riprenderanno a salire garantendo meteo da piena estate

A partire da metà settimana infiltrazioni di aria instabile potrebbero farsi strada verso il Nord Italia con dei temporali localmente violenti, dapprima sulle Alpi che poi potrebbero sconfinare localmente in Val padana. Qualche temporale più sporadico potrà manifestarsi anche in Appennino. Il caldo si consoliderà ulteriormente, anche con afa, sul Centro-Sud.

ULTERIORI TENDENZE

I primi giorni di settembre potrebbero essere caratterizzati da condizioni meteo climatiche decisamente estive, in quanto il campo di alta pressione infatti dovrebbe riuscire a garantire stabilità prevalente, tenendo le perturbazioni atlantiche distanti dall'Italia. Occasionali disturbi si potranno avere ancora al Nord e sulle regioni adriatiche per un vortice d'aria fresca sul Centro Europa.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina