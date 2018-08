METEO verso Settembre, ultimi TEMPORALI e tornerà il gran CALDO

METEO DAL 26 AGOSTO AL 1° SETTEMBRE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Sull'Italia è attivo un vortice di bassa pressione che dopo essersi sviluppato sul Mar ligure a seguito di una irruzione di aria fresca Nord atlantica si è portato in direzione delle regioni del sud. Qui le condizioni meteo saranno caratterizzate da instabilità che insisterà anche a inizio settimana, peraltro l'aria fresca ha determinato un sensibile abbassamento delle temperature e il caldo ha lasciato spazio all'attesa rinfrescata.

La situazione è destinata a migliorare sensibilmente a partire dalla giornata di martedì, quando pare che un robusto campo di alta pressione sia in grado di imporsi nuovamente sulla scena del Mediterraneo. Alta pressione che dovrebbe accompagnarci verso gli ultimi giorni del mese di agosto e i primi di settembre, tra l'altro col passare dei giorni potrebbe subentrare anche un discreto apporto di aria calda dal Nordafrica. Questo significa che le temperature, dopo essere calate di parecchi gradi, riprenderanno a salire orientandosi nuovamente al di sopra delle medie stagionali un po' su tutte le nostre regioni.

Ancora una volta alla parte più fragile della struttura di alta pressione potrebbe essere quella settentrionale, difatti a partire da giovedì non escludiamo l'inserimento di qualche spiffero d'aria fresca verso le regioni del Nord e in modo particolare lungo l'arco alpino. Se tale ipotesi venisse confermata scaturirebbero nuovamente contrasti termici in grado di dar luogo a temporali localmente intensi. Temporali che prima colpirebbero i rilievi e le aree limitrofe, ma poi avrebbero la possibilità di propagarsi localmente fini verso la Val padana.

TREND METEO DOMENICA, PEGGIORA AL CENTRO SUD

Come detto il vortice di bassa pressione scivolerà rapidamente in direzione dei mari meridionali, determinando in tal modo un peggioramento nelle regioni del centro-sud. Tuttavia nella prima parte della giornata le piogge più intensa dovrebbero attardarsi sul nordest è in modo particolare tra Friuli-Venezia Giulia basso Veneto e Romagna, zone dove non escludiamo locali temporali a carattere di nubifragio accompagnati da vento e qualche grandinata.

Nella seconda parte della giornata alle precipitazioni, un po' più irregolari, si sposteranno in direzione di Abruzzo, Marche, Molise, regioni dove tendenzialmente potrebbero risultare davvero forti perché ha carattere di rovescio temporale. Anche in questo caso non escludiamo delle grandinate associate a vento forte. Locali fenomeni riusciranno a sconfinare in direzione dei settori tirrenici, quindi tra Lazio e Campania, inizialmente qualche pioggia o più probabilmente acquazzoni colpiranno sin un Toscana e Umbria, principalmente verso l'interno. Non mancherà occasione per degli scrosci di pioggia temporaleschi in Puglia e Basilicata, mentre sulla Sicilia saranno sporadici.

Nelle regioni di nordovest il miglioramento subentrerà fin da subito, già dalle prime ore del mattino si faranno strada ampie schiarite così come splenderà il sole anche in Sardegna, ma ma nella nostra isola maggiore soffierà un forte vento di maestrale. Le temperature sono attesi in generale diminuzione, anche di 4-5°C.

TREND METEO D'INIZIO SETTIMANA

Nella giornata di lunedì prevediamo ulteriori piogge, anche a carattere temporalesco, tra Abruzzo, Molise, Puglia e più in generale al sud Italia, nel resto dello stivale e in Sardegna splenderà il sole e ci aspettiamo un primo lieve rialzo delle temperature con attenuazione del vento.

La situazione dovrebbe migliorare sensibilmente tutte le regioni a partire da martedì, allorquando un campo di alta pressione piuttosto invadente avanzerà rapidamente da ovest e progressivamente sia adagerà sul Mediterraneo centro-occidentale.

Sarà un'alta pressione che gradualmente si avvarrà di un supporto di aria calda dal Nordafrica, ciò significa che le temperature riprenderanno a salire un po' su tutte le nostre regioni gradualmente si riporteranno al di sopra delle medie stagionali.

Nella seconda metà della settimana, quando saremo prossimi a settembre, infiltrazioni di aria instabile potrebbero raggiungere come detto l'arco alpino generando dei temporali localmente violenti che nelle giornate successive potrebbero sconfinare localmente in Val padana. Il caldo riprenderà a farsi sentire anche con afa.

ULTERIORI TENDENZE

La prima settimana di settembre potrebbe essere caratterizzata da condizioni meteo climatiche decisamente estive, il campo di alta pressione infatti dovrebbe riuscire a garantire stabilità atmosferica praticamente ovunque le perturbazioni atlantiche avrebbero molta difficoltà a penetrare in Europa perché la struttura anticiclonica potrebbe riuscire a scavalcare le Alpi portandosi nel cuore del Vecchio continente.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo

Pubblicato da Ivan Gaddari

