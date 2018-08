Meteo oggi, Italia tra CALDO, TEMPORALI e grandine

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a condizioni meteo spesso davvero brutte. In varie regioni d'Italia si sono battuti per i propri fortunali, ovvero temporali talmente violenti da produrre nubifragi corposa grandinate.

Il motivo di tutto ciò è imputabile a una circolazione d'aria fresca in quota si è stabilita all'estremo sud e che in questo momento continua a stazionare a ridosso della Sicilia. Con i mari così caldi, i contrasti termici che scaturiscono inevitabilmente danno luogo a formazioni nuvolose imponenti e tipiche dei fenomeni temporaleschi. Situazione che non cambierà granché neppure oggi, difatti i modelli matematici di previsione a più alta risoluzione suggeriscono ulteriori fenomeni diffusi.

Le due regioni dove continueranno a verificarsi i temporali più violenti saranno Sardegna Sicilia, soggette probabilmente a frequenti precipitazioni di questo tipo che occasionalmente potranno accompagnarsi a nuovi nubifragi, grandinate e colpi di vento. Fenomeni che andranno svilupparsi nelle ore più calde e quindi tra rilievi e zone interne, ma che come già successo negli ultimi giorni avranno la forza necessaria per sconfinare addirittura verso le coste.

L'instabilità coinvolgerà anche la dorsale appenninica centromeridionale, anche in questo caso con temporali che si svilupperanno più facilmente durante le ore più calde della giornata e che più difficilmente continueranno lungo i litorali eccezion fatta per Calabria e qualche settore tra Basilicata e Campania.

Per quel che concerne le regioni settentrionali ci aspettiamo annuvolamenti a partire dall'arco alpino durante il pomeriggio e fin verso sera. I temporali che si svilupperanno potranno sconfinare non soltanto verso le Prealpi e le aree pedemontane adiacenti, tra Lombardia e nordest non mancherà occasione per sconfinamenti anche in Val padana.

Sul fronte temperatura non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, ciò significa che continuerà a far caldo un po' dappertutto con picchi anche di 34-35°C al centro-nord (tra zone interne e Val padana) e punte da afa che renderanno le condizioni climatiche peggiori. Le regioni più fresche saranno Sicilia e Sardegna proprio perché influenzata maggiormente dalla circolazione d'aria fresca.

Pubblicato da Ivan Gaddari

