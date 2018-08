METEO DOMANI, inizia la BURRASCA al Nord, in serata la Bora su Trieste

Le condizioni meteo stanno per cambiare drasticamente, cambiamento che come ben sappiamo verrà innescato da una vigorosa perturbazione nord atlantica che si scaglierà sul Mediterraneo centro-occidentale.

Sembra ormai certo che l'ingresso di aria assai fresca sul Mar ligure determinerà lo sviluppo di un vortice di bassa pressione destinato a scivolare successivamente in direzione sud-est. Un movimento che determinerà un coinvolgimento, per mano del maltempo, di tutte o quasi le nostre regioni.

La giornata del sabato verrà un rapido peggioramento sul Nord Italia, laddove ci aspettiamo precipitazioni diffuse e via via più consistenti. Si dovrà prestare attenzione alla violenza dei fenomeni perché le ultime interpolazione dei modelli matematici ad alta risoluzione ci dicono che potranno verificarsi frequenti nubifragi, grandinate e colpi di vento. Non solo, il caldo afoso che ha caratterizzato la prima parte della settimana ha letteralmente spazzato via ed è proprio a causa del calore che si è accumulato nei bassi strati che i contrasti termici saranno davvero ingenti.

Come tempistiche possiamo dirvi che nel corso della mattinata avremo dell'instabilità a carattere sparso, mentre il maltempo entrerà in scena corposa mente dal tardo pomeriggio soprattutto durante le ore serali e nella notte di sabato su domenica.

Qualche temporale sarà in grado di svilupparsi tra Toscana Umbria Marche e degli scrosci di pioggia potrebbero raggiungere le coste tirrenica della Calabria. Quel che possiamo dire però è che lungo lo stivale ondata di maltempo si esplicherà domenica.

Le temperature caleranno bruscamente nelle regioni settentrionali, ma pian piano inizieranno a scendere anche nelle regioni centrali eccezion fatta per quelle adriatiche dove inizialmente si potrebbero registrare degli aumenti perché la ventilazione occidentale - in rinforzo - potrebbe innescare temporanee raffiche faraoniche lungo le coste.

Vi invitiamo a seguire l'evoluzione perché quella che abbiamo definito burrasca di fine estate potrebbe riservare non poche sorprese e non pochi grattacapi. Ricordiamoci infatti che anche il weekend alle porte sarà caratterizzato da traffico sostenuto per via dei rientri dalle vacanze.

Pubblicato da Ivan Gaddari

