METEO OGGI, ancora temporali e nubifragi. Peggiora al Nord

Se le condizioni meteo sino a ieri mostravano connotati differenti tra Nord e Sud, in netto contrapposizione a causa dell'aria fresca in quota che stenta ad abbandonare i mari meridionali, è ormai prossimo un importante cambiamento.

A ovest dell'Italia, segnatamente sull'Europa occidentale, impatterà un'ampia struttura perturbata di provenienza nord atlantica. Perturbazione che evolverà fulminea verso sudest, direzione Alpi, convogliando aria assai instabile sul Mar Ligure. Ed ecco che a quel punto, visto il caldo umido preesistente, si scateneranno contrasti termici importanti e un conseguente peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Peggioramento che si aprirà la strada a partire da ovest, proprio dalla Liguria e dall'arco alpino occidentale, con precipitazioni persino violente. Poi si svilupperanno temporali in Val Padana, soprattutto sui settori centro orientali, con possibilità di qualche grandinata e colpi di vento. Infine, in serata, un ulteriore peggioramento potrebbe investire l'arco alpino con successivo scivolamento sulle aree pianeggianti.

Chiaramente l'afa verrà spazzata progressivamente via, il calo termico si farà sentire anche per via di nubi e precipitazioni. Da segnalare un coinvolgimento dell'Alta Toscana e crescente instabilità diurna sull'Appennino centro settentrionale.

Al Sud, come avrete intuito, insisterà la circolazione d'aria fresca tra Sicilia e Calabria. Proprio su queste 2 regioni potrebbero abbattersi veri e propri nubifragi, ma l'instabilità diurna continuerà ad interessare la Sardegna e l'Appennino meridionale. Il tutto sarà l'antipasto dell'evoluzione meteo climatica del weekend, l'ultimo weekend d'agosto, durante il quale ci aspettiamo un'irruzione di una massa d'aria decisamente fresca con conseguente tracollo delle temperature.

