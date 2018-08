Meteo: troppi fulmini sulle spiagge

L'estate 2018 sta dando spettacolo, con condizioni meteo che favoriscono la genesi di temporali particolarmente violenti, fenomeni atmosferici che in molte località sono decisamente insoliti.

Stiamo osservando numerosi temporali dalle caratteristiche tropicali, con tempeste di fulmini che hanno frequenza eccezionale. Simili tempeste possono provocare seri danni quando le scariche elettriche colpiscono soprattutto la rete elettrica e telefonica.

Ed è dalla Sardegna che giungono le più numerose segnalazioni di fulmini, sicuramente sono notizie di eventi atmosferici amplificate dalla numerosa presenza di turisti che hanno poi pubblicato il materiale nei social network con foto e video.

Oggi riproponiamo due situazioni eloquenti:

Il video è un fulmine che colpisce un albero a Carloforte, è un fulmine che cade in riva al mare sempre al sud Sardegna.

Queste testimonianze evidenziano che di fulmini sono fenomeni atmosferici estremamente pericolosi anche per le persone, specialmente in alcune ambiti. E ciò lo sanno bene negli Stati Uniti d'America, dove all'arrivo dei temporali vengono evacuate le spiagge. Questo avviene ad esempio in Florida, a Miami, dove quando sta per sopraggiungere un temporale la spiaggia viene sgomberata dai bagnanti.

Infatti, la prevenzione in questi casi è l'unica difesa.

Si dovrebbe sapere che anche se il temporale è distante alcuni chilometri, coloro che si trovano in una posizione esposta debbono assolutamente mettersi al riparo. Abbiamo documentazione che testimonia la recente caduta di un fulmine caduto in spiaggia in Puglia, da un temporale distante svariati km.

E le spiagge sono tra i luoghi più pericolosi dove stare durante temporale.

Pubblicato da Piero Luciani

