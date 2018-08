Meteo domani, mix di CALDO e TEMPORALI. Rischio NUBIFRAGI e GRANDINE

Resistono le turbolenze meteo su parte dell'Italia per effetto dei rimasugli di un vortice d'aria fresca in quota sui mari meridionali ed in particolare a ridosso delle due Isole Maggiori. Ciò comporta frequente attività temporalesca a macchia di leopardo, anche con fenomeni di forte intensità.

Questa circolazione instabile stenta ad allontanarsi verso levante e pertanto l'instabilità diurna si manterrà ancora attiva per la giornata di domani, sebbene con fenomeni temporaleschi un po' meno diffusi rispetto alle giornate precedenti.

Nel dettaglio, il meteo di domani vedrà ancora atmosfera favorevole all'attività temporalesca, per il modesto vortice in quota sui mari del Sud. I temporali saranno meno diffusi e più attenuati, tuttavia ben presenti nelle ore più calde su aree interne e montuose.

Risulteranno maggiormente le due Isole Maggiori e le aree prospicienti la dorsale meridionale appenninica. I fenomeni saranno anche violenti sull'entroterra della Sicilia, ma non mancheranno sconfinamenti fin sulle coste.

Qualche spunto temporalesco tornerà a farsi presente sull'Arco Alpino tra pomeriggio e sera, ma anche su aree interne e montuose del Centro Italia. Si tratterà ad ogni modo di acquazzoni più circoscritti e di durata limitata.

Nonostante tutta questa instabilità, il caldo continua a caratterizzare il meteo sull'Italia, confermandosi più forte al Settentrione in pianura e lungo le regioni tirreniche con picchi che localmente potranno raggiungere i 35 gradi, specie in Val Padana e Toscana.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

