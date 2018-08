METEO Italia: TEMPORALI e GRANDINE, poi gran FRESCO con burrasca

METEO DAL 23 AL 29 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Alta Pressione, che continua ad interessare soprattutto le regioni del Nord Italia portando caldo afoso costante, è insidiata da una massa d'aria fresca incastonata al Sud Italia. Le condizioni meteo risultano pertanto diverse, su alcune delle nostre regioni proseguono incertezze rilevanti con temporali davvero intensi, su altre fa caldo - anche afoso - e i temporali sono limitati ai rilievi e zone adiacenti.

Tale scenario continuerà a caratterizzare anche prossimi giorni è la presenza di un vortice di aria fresca in quota ridosso della Sicilia fungerà da catalizzatore verso una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico. Nel corso del fine settimana c'è aspettiamo difatti un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, stavolta però dovrebbe verificarsi soprattutto al Nord Italia perlomeno in termini di precipitazioni. Per quel che riguarda le temperatura, invece, l'aria sei fresca che seguirà l'assalto perturbato a fruirà sul Mediterraneo centro-occidentale coinvolgendo pertanto l'intera penisola e le due isole maggiori.

Va detto che la situazione andrà seguita costantemente perché al momento non possiamo escludere delle sorprese, i modelli matematici di previsione lasciano intravedere dei margini di manovra nell'esatta collocazione della perturbazione suddetta, tra l'altro perturbazione che potrebbe scivolare via rapidamente verso i Balcani oppure intrattenersi un po' di più andando a strutturare un vortice di bassa pressione secondario a ridosso dell'Italia orientale.

TREND METEO GIOVEDI', TRA CALDO E TEMPORALI

Come detto l'aria fresca in quota presente all'estremo sud continuerà a dar luogo a condizioni meteo piuttosto variabili tra Sicilia Sardegna regioni meridionali. Per variabili intendiamo apertura giornaliera all'insegna del bel tempo, con sole prevalente salvo qualche annuvolamenti fin da subito tra Sicilia e Calabria, dopodiché nelle ore centrali del giorno assisteremo a un rapido sviluppo di nubi temporalesche che dai rilievi e zone interne potranno continuare a propagarsi in direzione delle coste. Le due isole maggiori saranno quelle più a rischio di fenomeni violenti, difatti non escludiamo ulteriori nubifragi grandinate.

Instabilità pomeridiana colpirà la fascia appenninica centro-meridionale ma più sporadicamente man mano che si procederà in direzione Nord, mentre per quanto riguarda le Alpi qui i fenomeni temporaleschi potranno prendere piede più facilmente nelle ore tardo pomeridiane ed anche in questo caso ci aspettiamo degli sconfinamenti precipitativi verso le zone pianeggianti del nord-est e della Lombardia.

Sul fronte delle temperature possiamo dirvi che Sicilia e Sardegna risulteranno le regioni più fresche in virtù del maggiore coinvolgimento da parte dell'aria fresca, si starà bene anche al sud mentre al centro-nord il caldo si farà sentire. Caldo che coinvolgerà+ le zone interne e la Val padana, laddove ci aspettiamo picchi di temperatura massima tra i 34 e i 35°C. Ovviamente non mancheranno localmente condizioni di afa.



TREND METEO WEEKEND

Nel fine settimana la situazione è destinata a cambiare, non tanto nella giornata di venerdì che dovrebbe risultare abbastanza stabile eccezion fatta per ulteriori residui temporaleschi in varie regioni e modo particolare tra le due isole maggiori all'estremo sud, quanto per le giornate di sabato e domenica. A partire da sabato infatti percepire il cambiamento con peggioramento piuttosto probabile nelle regioni del Nord: le precipitazioni si estenderanno presumibilmente da ovest verso est, ma ad oggi appare più probabile un coinvolgimento del nord-est dell'Emilia-Romagna laddove ci aspettiamo dei temporali piuttosto violenti accompagnati da vento e grandinate.

Domenica, le precipitazioni potrebbero scivolare rapidamente lungo le regioni adriatiche coinvolgendo parzialmente il centro-sud ma anche in questo caso non escludiamo la possibilità di temporali localmente intensi. Inoltre avremo una rapida accentuazione del vento prima quadranti occidentali come detto dai quadranti settentrionali con conseguente forte diminuzione delle temperature. Si passerà da anomalie termiche positive ad anomalie termiche negative anche di 5-6°C al di sotto delle medie di riferimento.

Rinfrescata che come detto si farà sentire maggiormente laddove il caldo era afoso ed anche a causa del vento, come ben sappiamo tende a enfatizzare la sensazione di fresco. Sarà un altro chiaro segnale della decadenza dell'estate, tuttavia come vedremo l'alta pressione avrà modo di riprendersi la scena e di riportarci bel tempo e temperature in generale aumento.

ULTERIORI TENDENZE

E' ancora prematuro per decretare definitivamente la conclusione dell'estate, certo è che i segnali provenienti dall'atmosfera sono tutt'altro che incoraggianti. Significa che ci sarà spazio per belle giornate di sole, tra l'altro modelli matematici di previsione per l'ultima settimana di agosto lasciano intendere un netto miglioramento con nuovo consolidamento dell'alta pressione, ma i continui disturbi di varia natura sfocianti poi in temporali localmente violenti ci suggeriscono che quest'anno la bella stagione potrebbe terminare veramente prima del tempo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

