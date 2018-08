METEO Italia, TEMPORALI e CALDO tropicale prima di BURRASCA di fine estate

METEO DAL 22 AL 28 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Una circolazione d'aria instabile resiste strenuamente fra le regioni meridionali e le due Isole Maggiori, dove il meteo continua a mantenersi turbolento a causa dei contrasti termici alimentati da aria fresca in quota. Ciò comporta frequente attività temporalesca a macchia di leopardo, anche con fenomeni violenti e sotto forma di nubifragio.

Di conseguenza l'instabilità diurna si manterrà ancora attiva per la parte centrale della settimana, sebbene con fenomeni temporaleschi un po' meno diffusi rispetto alle giornate precedenti. Temporali, ma in forma più sporadica torneranno a colpire anche le aree alpine e prealpine, oltre alle aree appenniniche per via di un'alta pressione poco solida.

Il meteo nel complesso si mantiene ancora estivo sull'Italia, nel senso che il caldo continua ininterrotto, con temperature ben sopra la norma soprattutto per quanto concerne il Nord Italia e le regioni centrali tirreniche. La calura, sebbene non eccezionale, si accompagna ad elevati tassi d'umidità e ciò contribuisce ad accrescere il disagio.

Questa situazione tenderà a protrarsi ancora per alcuni giorni, prima di novità importantissime che potrebbero sancire la cosiddetta rottura dell'estate, con il graduale cedimento dell'anticiclone a partire dal Nord Italia e dalle Alpi ove si verificherà un cambiamento meteo eclatante nel weekend, soprattutto per effetto dell'ingresso d'aria molto più fresca.

ROTTURA D'ESTATE, NON TUTTA ITALIA SARA' COINVOLTA

Cambiamento meteo confermato nel corso del prossimo weekend, l'ultimo d'agosto, quando potrebbe verificarsi un generale peggioramento ben più consistente. Il cambiamento potrebbe derivare soprattutto dalla penetrazione di un 'irruzione d'aria fresca nord-atlantica, che porrebbe fine alla persistenza del caldo di tipo tropicale, sebbene non eccezionale.

L'ingresso fresco si accompagnerebbe ad un fronte temporalesco, dapprima in sfondamento sul Nord Italia poi in scivolamento nelle altre regioni, specie settori adriatici, ma in forma molto più attenuata. Attesi venti in rinforzo e soprattutto un vistoso calo delle temperature, che risulterà notevole sulle Alpi ove potrebbero aversi fiocchi di neve fin sotto i 2000 metri.

METEO 22 E 23 AGOSTO, INSTABILITA' NON MOLLA AL SUD ITALIA

Una lacuna ciclonica sui mari meridionali italiani determinerà ancora atmosfera favorevole all'attività temporalesca. I temporali saranno meno diffusi e più attenuati, tuttavia ben presenti nelle ore più calde su aree interne e montuose delle due Isole Maggiori e lungo la dorsale meridionale appenninica.

I fenomeni saranno anche violenti sull'entroterra della Sicilia, ma non mancheranno sconfinamenti fin sulle coste. Qualche spunto temporalesco tornerà a farsi presente sulle Alpi e anche su aree interne e montuose del Centro Italia, ma si tratterà di acquazzoni pomeridiani più circoscritti e di durata limitata.

METEO PEGGIORA VERSO WEEKEND A PARTIRE DAL NORD ITALIA

Un affondo perturbato nord-atlantico porterà a quel peggioramento meteo tanto auspicato, con primi effetti da venerdì sul Nord Italia dove si farà strada un fronte temporalesco organizzato. Nel fine settimana i temporali si propagheranno verso sud, coinvolgendo principalmente i settori adriatici, ma il vero evento sarà legato al dilagare di masse d'aria più fresche.

DAL CALDO AL FRESCO, NEVE SULLE ALPI

Da segnalare come le temperature siano destinate a mantenersi più alte in Valle Padana, anche per effetto del maggiore soleggiamento prima delle importanti novità annunciate per il fine settimana. L'afa contribuirà ad accentuare il fastidio facendo percepire più caldo. Tutto cambierà nel weekend, quando il calo termico sarà più forte al Nord e specie sulle Alpi, con anche il ritorno della neve.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Forse non avremo ancora il definitivo congedo dell'Estate, anche perché sulle regioni tirreniche ed al Sud il peggioramento ed il calo termico risulteranno ben più smorzati. Tuttavia, va evidenziato come quest'Estate 2018 si sia mantenuta sempre piuttosto anomala, con lunghe fasi di eccessiva instabilità proprio sul Sud e sulle Isole Maggiori.

Pubblicato da Mauro Meloni

