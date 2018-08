METEO Italia: TEMPORALI e GRANDINE, crollo temperature con forte VENTO

METEO DAL 24 AL 30 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

E' imminente un poderoso cambiamento delle condizioni meteo climatiche, cambiamento che potrebbe sancire una crisi assai profonda dell'Estate ormai diretta inesorabilmente verso il capolinea. A partire da venerdì un'ampia struttura perturbata nord atlantica si farà largo in Europa, causando scompiglio a causa di forti contrasti termici e inevitabili temporali.

Tra l'altro punterà l'arco alpino e confermiamo un coinvolgimento diretto o indiretto del nostro Paese. Diretto perché vi saranno alcune regioni colpite da precipitazioni davvero abbondanti, indiretto perché anche laddove non avverrà il passaggio vero e proprio della perturbazione non mancherà occasione per dell'instabilità e soprattutto per un corposo abbassamento delle temperature.

Va detto che la situazione andrà seguita costantemente perché al momento non possiamo escludere delle sorprese, i modelli matematici di previsione lasciano intravedere dei margini di manovra nell'esatta collocazione della perturbazione suddetta, tra l'altro perturbazione che potrebbe scivolare via rapidamente verso i Balcani oppure intrattenersi un po' di più andando a strutturare un vortice di bassa pressione secondario a ridosso dell'Italia orientale.

TREND METEO VENERDI', ANCORA TEMPORALI

La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo, eccezion fatta per ulteriori residui annuvolamenti all'estremo Sud ed in particolare tra Sicilia e Calabria. Qui avremo dei rimasugli della circolazione d'aria fresca subentrati giorni fa, difatti ci aspettiamo ancora dei temporali diurni davvero consistenti che naturalmente avranno modo di sconfinare in direzione delle coste.

I temporali pomeridiani si svilupperanno un po' su tutta la dorsale appenninica, poi sulle Alpi, idem in Sardegna dove nell'entroterra continueranno a verificarsi acquazzoni consistenti.

Sul Nord dobbiamo aprire una parentesi perché in serata i primi sbuffi d'aria fresca daranno luogo a un'accelerazione temporalesche nei settori padani centro orientali, con possibilità di temporali serali molto forti. Nel frattempo inizierà a scavarsi un Vortice di Bassa Pressione secondario sul Mar Ligure, i cui effetti si percepiranno soprattutto al sabato.

TREND METEO WEEKEND

A partire da sabato infatti confermiamo un peggioramento ben più intenso nelle regioni del Nord: le precipitazioni si estenderanno presumibilmente da ovest verso est, ma diciamo che piogge e temporali - attenzione ai nubifragi e alle grandinate - colpiranno un po' ovunque. Scenderanno drasticamente le temperature, pertanto il caldo afoso che ha dato così tanto fastidio verrà spazzato via in un batter d'occhio.

Domenica, le precipitazioni potrebbero scivolare rapidamente lungo il Centro Sud e anche in questo caso non escludiamo la possibilità di temporali localmente intensi a carattere di nubifragio e con grandinate.

Inoltre avremo una rapida accentuazione del vento prima quadranti occidentali come detto dai quadranti settentrionali con conseguente forte diminuzione delle temperature. Si passerà da anomalie termiche positive ad anomalie termiche negative anche di 5-6°C al di sotto delle medie di riferimento.

Rinfrescata che come detto si farà sentire maggiormente laddove il caldo era afoso ed anche a causa del vento, come ben sappiamo tende a enfatizzare la sensazione di fresco. Sarà un altro chiaro segnale della decadenza dell'estate, tuttavia come vedremo l'alta pressione avrà modo di riprendersi la scena e di riportarci bel tempo e temperature in generale aumento.

ULTERIORI TENDENZE

E' ancora prematuro per decretare definitivamente la conclusione dell'estate, certo è che i segnali provenienti dall'atmosfera sono tutt'altro che incoraggianti. Significa che ci sarà spazio per belle giornate di sole, tra l'altro modelli matematici di previsione per l'ultima settimana di agosto lasciano intendere un netto miglioramento con nuovo consolidamento dell'alta pressione, ma i continui disturbi di varia natura sfocianti poi in temporali localmente violenti ci suggeriscono che quest'anno la bella stagione potrebbe terminare veramente prima del tempo.

