METEO Italia, TEMPORALI sparsi e FORTI, con CALDO in aumento

METEO DAL 19 AL 25 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Alta Pressione, che continua ad interessare soprattutto le regioni del Nord Italia portando caldo afoso costante, è insidiata da una massa d'aria fresca proveniente dall'Oceano Atlantico. Le condizioni meteo risultano pertanto in peggioramento su alcune delle nostre regioni, dove si attendono temporali spesso violenti, grandinate e colpi di vento.

L'aria fresca, penetrata sul Mediterraneo occidentale, scivolerà verso sudest consolidandosi al Sud Italia e isolando un piccolo Vortice di Bassa Pressione ad alta quota. Chiaro che il passaggio del fresco su mari molto caldi come quelli che circondando le nostre regioni non può che generare contrasti termici così imponenti da dar luogo ad altrettanto consistenti nubi temporalesche.

Tale scenario dovrebbe caratterizzare, seppur smorzato, anche le primissime fasi della prossima settimana e l'Alta Pressione avrà il suo bel da fare per imporsi nuovamente sulla scena. Peraltro, guardando i più autorevoli modelli matematici, pare che in prossimità del prossimo weekend - l'ultimo d'agosto - possa verificarsi un peggioramento addirittura più consistente.

Peggioramento che troverebbe spunto in un'ampia ondulazione perturbata nord atlantica, dapprima in ingresso sul Nord Italia poi in scivolamento nelle altre regioni laddove potrebbe addirittura isolarsi un'area ciclonica importante.

TREND METEO DOMENICA, TRA SOLE E TEMPORALI

La giornata domenicale sarà molto importante sul fronte traffico, che stante le indicazioni delle autorità competenti sarà da bollino nero tra nuove partenze e i primi consistenti rientri. Per questo motivo l'attenzione verso le previsioni meteo è altissima e le analisi da effettuare richiedono più precisione possibile.

Ma non possiamo nasconderci, l'instabilità continuerà ad interessare molte delle nostre regioni ed in particolare Centro Sud e due Isole Maggiori, laddove ci aspettiamo temporali diurni diffusi capaci di sconfinare sovente verso aree pianeggianti e costiere. Non mancherà occasione per grandinate, ma anche per qualche nubifragio e colpi di vento.

Gli sconfinamenti lungo i litorali risulteranno maggiormente probabili su Sardegna occidentale, Sicilia orientale, regioni tirreniche e più occasionalmente il Salento.

Al Nord continuerà a far caldo, con afa più vivace in Val Padana, mentre i temporali verranno relegati alle Alpi. Attenzione tuttavia ai fenomeni che potrebbero coinvolgere l'Appennino settentrionale, tra Liguria, Emilia e Toscana perché potrebbe risultare violenti. Anche qui non mancherà occasione per degli sconfinamenti sui litorali.

TREND METEO D'INIZIO SETTIMANA

Come detto l'aria fresca in quota stazionerà al Sud Italia e darà luogo ad ulteriori temporali nella prima metà della prossima settimana. Inizialmente, segnatamente tra lunedì e martedì, i fenomeni si concentreranno maggiormente tra Isole Maggiori, Calabria, interne lucane e Campania. Mercoledì, invece, potrebbe manifestarsi un ritorno di fiamma dei temporali anche sull'Appennino centrale.

Ovviamente in tutto questo contesto ci aspettiamo i classici temporali tardo pomeridiani anche sull'arco alpino. Da segnalare come le temperature siano destinate a mantenersi più alte in Val Padana, con afa, ma aumenteranno anche altrove ripristinando condizioni di caldo a tratti fastidioso.

ULTERIORI TENDENZE

Guardando più in là nel tempo non escludiamo che nuove perturbazioni atlantiche riescano a catapultarsi verso il Mediterraneo con conseguente destabilizzazione delle condizioni atmosferiche.

Insomma, forse non sarà il definitivo KO dell'Estate, ma non sembra avere le capacità per imporsi nuovamente con forza e persistenza. Chissà che non sia un chiaro segnale di un declino della bella stagione in vista dell'esordio meteorologico dell'Autunno (fissato il 1° settembre).

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Ivan Gaddari

