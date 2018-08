METEO Italia: ondata di CALDO a cui segue BURRASCA estiva

METEO DAL 20 AL 26 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Meteo instabile assoluto protagonista sull'Italia, dove persiste in modo tenace una circolazione ciclonica in quota, alimentata da aria fresca. Il vortice d'instabilità si va localizzando sulle regioni meridionali, con l'anticiclone delle Azzorre proteso verso l'Europa Centro-Occidentale che riesce a proteggere solo in parte l'Italia.

Il passaggio del vortice di bassa pressione sarà lento e di conseguenza avremo condizioni meteo fortemente instabili per tutta la prima parte di settimana. Tra Centro-Sud e Isole Maggiori si attendono quindi ulteriori temporali spesso violenti, grandinate e colpi di vento, a causa di contrasti termici davvero eclatanti ulteriormente enfatizzati dai mari molto caldi.

Si tratterà di fenomeni irregolari e distribuiti a macchia di leopardo, i classici acquazzoni alternati a momenti di sereno. In considerazione dell'instabilità particolarmente vivace, le precipitazioni non si limiteranno alle aree interne e montuose, ma potranno ancora sconfinare facilmente in taluni casi fin verso le aree costiere.

VERSO POSSIBILE ROTTURA D'ESTATE

L'evoluzione meteo propone grosse novità verso il prossimo weekend, l'ultimo d'agosto, quando potrebbe verificarsi un peggioramento addirittura più consistente. Il cambiamento potrebbe derivare soprattutto dalla penetrazione di un 'irruzione d'aria fresca nord-atlantica, che porrebbe fine alla persistenza del caldo afoso.

Il peggioramento troverebbe spunto in un'ampia ondulazione perturbata nordatlantica, dapprima in ingresso sul Nord Italia poi in scivolamento nelle altre regioni ma in forma più attenuata. Non è escluso che possa trattarsi di un passaggio perturbato intenso, ma breve, con ripristino di condizioni meteo anticicloniche estive nell'ultima parte del mese.

METEO INIZIO SETTIMANA, TRA SOLE E FORTI TEMPORALI

Il vortice d'aria fresca in quota si andrà a localizzare, come già accennato, al Sud Italia dove darà luogo ad ulteriori temporali nella prima parte della settimana. Inizialmente, segnatamente tra lunedì e martedì, i fenomeni si concentreranno maggiormente tra Isole Maggiori, zone interne del Sud Peninsulare, Lazio ed Abruzzo.

SETTIMANA DAL METEO IN GRAN PARTE INSTABILE

Tra mercoledì e giovedì potrebbe manifestarsi un ritorno di fiamma dei temporali anche sull'Appennino centro-settentrionale e su Alpi e Prealpi. L'anticiclone delle Azzorre tenderà infatti a mostrare le prime crepe anche al Nord Italia, nonostante lo spostamento verso i Balcani del vortice ciclonico in quota in precedenza collocato sulle regioni del Sud.

CALDO FARA' ANCORA SUL SERIO

Non accennerà a placarsi il caldo afoso, a braccetto con questi temporali così diffusi. Da segnalare come le temperature siano destinate a mantenersi più alte in Valle Padana, anche per effetto del maggiore soleggiamento. Un lieve rialzo termico si verificherà anche sul resto d'Italia, ma sarà soprattutto l'afa ad accentuare il fastidio facendo percepire più caldo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Segnali di decadimento dell'estate dovrebbero manifestarsi nel corso dell'ultimo weekend di agosto, quando potrebbe verificarsi quel consistente peggioramento operato da un affondo perturbato nord-atlantico. Guardando più in là nel tempo, sembra però che l'anticiclone possa rintuzzare ulteriori assalti perturbati atlantici.

Forse non avremo ancora il definitivo KO dell'Estate, ma la stagione calda non sembra avere le capacità per imporsi nuovamente con forza e persistenza come avvenuto sino ad ora, ciò a conferma di quella che potrebbe definirsi come possibile rottura di fine stagione.

Il caldo potrebbe essere spazzato via in modo deciso soprattutto sul Nord Italia, ponendo fine alle attuali condizioni anomale. Ma aspettiamo di avere conferma sul cambiamento.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina