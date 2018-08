METEO Italia, CALDO tropicale, TEMPORALI sparsi, conferme su BURRASCA estiva

METEO DAL 21 AL 27 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone delle Azzorre si allunga solo in parte sull'Italia, lasciando scoperte le regioni meridionali e le due Isole Maggiori, dove il meteo tende a mantenersi notevolmente instabile a causa della tenace persistenza di una bassa pressione in quota alimentata da aria fresca. Ciò comporta frequente attività temporalesca a macchia di leopardo, anche con fenomeni violenti.

Il vortice d'instabilità si è andato a localizzare sulle regioni meridionali e molto lentamente tende a traslare sulla Grecia. Di conseguenza il meteo si manterrà ancora instabile per la parte centrale della settimana, sebbene con fenomeni temporaleschi un po' meno diffusi rispetto alle giornate precedenti.

Temporali torneranno a colpire anche le aree alpine e prealpine, oltre alle aree appenniniche per via dell'alta pressione mai troppo solida. Questa situazione tenderà a protrarsi ancora per alcuni giorni, prima di novità importantissime che potrebbero sancire la rottura di fine stagione dell'estate, con il graduale cedimento dell'anticiclone.

Si conferma il trend meteo di un'estate particolarmente turbolenta tra Centro-Sud e Isole Maggiori, dove sono stati molto frequenti i periodi caratterizzati da temporali spesso violenti, grandinate anche dannose per le colture. È un'estate certamente anomala, a lunghi tratti tropicale, a seguito anche delle forti alterazioni avvenute in Europa, con il caldo eccezionale sulle aree nordiche.

POSSIBILE ROTTURA D'ESTATE, CAMBIAMENTO NEL WEEKEND

Va evidenziato che il meteo è pienamente estivo sull'Italia, nel senso che il caldo continua a mantenersi forte, con temperature ben sopra la norma soprattutto per quanto concerne il Nord Italia e le regioni centrali tirreniche. La calura, sebbene non eccezionale, si accompagna ad elevati tassi d'umidità e questo va a determinare disagio con la percezione di temperature più alte di quelle reali.

Sono intanto confermato grosse novità meteo nel corso del prossimo weekend, l'ultimo d'agosto, quando potrebbe verificarsi un peggioramento addirittura più consistente. Il cambiamento potrebbe derivare soprattutto dalla penetrazione di un 'irruzione d'aria fresca nord-atlantica, che porrebbe fine alla persistenza del caldo di tipo tropicale.

È attesa la penetrazione di un'ampia ondulazione perturbata nordatlantica, dapprima in ingresso sul Nord Italia poi in scivolamento nelle altre regioni ma in forma più attenuata. Non è escluso che possa trattarsi di un passaggio perturbato intenso, ma breve, con associati acquazzoni intensi, venti in rinforzo e soprattutto un vistoso calo delle temperature.

METEO MARTEDI' 21 AGOSTO, FORTI TEMPORALI SPECIE AL SUD

Tempo generalmente buono in avvio di giornata, ma con temporali in rapida formazione a partire dai rilievi. I fenomeni si concentreranno maggiormente tra Isole Maggiori e zone interne del Sud Peninsulare, risultando localmente di forte intensità. Si tratterà di fenomeni irregolari e distribuiti a macchia di leopardo, i classici acquazzoni alternati a momenti di sereno.

Vista l'instabilità particolarmente vivace, le precipitazioni non si limiteranno alle aree interne e montuose, ma potranno ancora sconfinare facilmente in taluni casi fin verso le aree costiere con riferimento a Sardegna, Sicilia e localmente settori tirrenici. Il sole prevarrà al Centro-Nord, salvo acquazzoni più probabili sulle aree interne delle regioni tirreniche.

METEO META' SETTIMANA, INSTABILITA' PERSISTENTE

L'anticiclone delle Azzorre non riuscirà ad affermarsi e permarrà ancora una lacuna ciclonica sui mari meridionali italiani. I temporali saranno meno diffusi e più attenuati, tuttavia ben presenti nelle ore più calde su aree interne e montuose lungo la Penisola. I fenomeni saranno anche violenti tra entroterra della Sicilia e a ridosso dei rilievi della dorsale meridionale appenninica.

AFA ALLE STELLE, ANCORA CALDO FASTIDIOSO

I temporali si accompagneranno al caldo afoso per gran parte della settimana, prima delle importanti novità annunciate per il fine settimana. Da segnalare come le temperature siano destinate a mantenersi più alte in Valle Padana, anche per effetto del maggiore soleggiamento. L'afa contribuirà ad accentuare il fastidio facendo percepire più caldo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nell'ultimo weekend di agosto sembra potersi verificare quel consistente peggioramento operato da un affondo perturbato nord-atlantico. È ipotizzabile una burrasca di fine stagione, con temporali e soprattutto calo termico. Forse non avremo ancora il definitivo KO dell'Estate, ma la stagione calda non sembra avere le capacità per imporsi nuovamente con la stessa forza e persistenza.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

