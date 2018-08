METEO Italia, TEMPORALI sparsi e FORTI, con CALDO in aumento

METEO DAL 18 AL 24 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Guardando al futuro prossimo, intendendo per prossimo 2-3 giorni, possiamo confermarvi che le condizioni meteo resteranno altalenanti. A tratti bel tempo, con caldo anche afoso, a tratti estremamente instabili.

La causa è imputabile a una massa d'aria fresca sempre di origine atlantica che costringerà l'Anticiclone africano all'arretramento e osservando le mappe di previsione - anche per il periodo successivo - possiamo dirvi che emergono non poche novità interessanti. Se fino a qualche giorno fa sembrava scontato un nuovo consolidamento dell'Alta Pressione, oggi non è più così.

Nel corso della prossima settimana potrebbe difatti subentrare una nuova perturbazione, non sappiamo se più o meno incisiva delle precedenti ma potrebbe ugualmente innescare instabilità localmente violenta con possibilità di nubifragi e grandinate.

Declino dell'Estate? Troppo presto per dirlo, come avrete avuto modo di capire le proiezioni cambiano giornalmente ragion per cui occorrerà guardare al futuro con estrema prudenza.

TREND METEO WEEKEND, TRA SOLE E TEMPORALI

Il fine settimana che sta per iniziare è molto importante, sappiamo infatti che il traffico nelle strade sarà da bollino nero tra nuove partenze e i primi consistenti rientri. Per questo motivo l'attenzione verso le previsioni meteo è altissima e le analisi da effettuare richiederanno tantissima parsimonia.

Ma non possiamo nasconderci, l'instabilità si riaffaccerà a partire da ovest direzione sudest. Le precipitazioni dovrebbero manifestarsi maggiormente al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori, laddove ci aspettiamo temporali diurni diffusi capaci di sconfinare sovente verso aree pianeggianti e costiere. Non mancherà occasione per grandinate, ma anche per qualche nubifragio e colpi di vento.

Al Nord continuerà a far caldo, con afa più vivace in Val Padana, mentre i temporali verranno relegati alle Alpi. Attenzione tuttavia ai fenomeni che potrebbero coinvolgere l'Appennino settentrionale, tra Liguria, Emilia e Toscana perché potrebbe risultare violenti. Anche qui non mancherà occasione per degli sconfinamenti sui litorali.

ULTERIORI TENDENZE

Gli strascichi instabili potrebbero accompagnarci ad inizio della prossima settimana, con maggiore coinvolgimento sempre del Centro Sud e delle due Isole Maggiori. Seguirà un miglioramento per un rinforzo dell'Alta Pressione, ma a differenza di quanto avvenuto nella prima d'agosto non dovrebbe far così caldo. Tutt'altro. Certo, localmente non mancheranno punte di 34-35°C magari con un po' d'afa, ma nulla di paragonabile alle settimane scorse.

Attenzione però, perché il miglioramento potrebbe risultare del tutto temporaneo. Guardando più in là nel tempo non escludiamo che nuove perturbazioni atlantiche riescano a catapultarsi verso il Mediterraneo con conseguente destabilizzazione delle condizioni atmosferiche.

Insomma, forse non sarà il definitivo KO dell'Estate, ma non sembra avere le capacità per imporsi nuovamente con forza e persistenza. Chissà che non sia un chiaro segnale di un declino della bella stagione in vista dell'esordio meteorologico dell'Autunno (fissato il 1° settembre).

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

