METEO domani 18 agosto con grossi TEMPORALI, nubifragi, grandine. Caldo afoso

METEO domani: l'alta pressione, che sta provando nuovamente a guadagnare lo scettro del comando, dovrà sottostare ad altre infiltrazioni di aria fresca in quota che nelle prossime quarantott'ore determineranno condizioni di instabilità relativamente diffusa in varie parti d'Italia.

Si dovrà prestare particolare attenzione all'intensità dei temporali, temporali che dovrebbero concentrarsi maggiormente al centro sud tra le due isole maggiori in quanto l'aria fresca succitata scivolerà sul Mediterraneo occidentale e successivamente si muoverà in direzione sud-est. Temporali che si potranno accompagnare a violente grandinate, nubifragi, colpi di vento.

Tale scenario dovrebbe persistere fino ai primi giorni della prossima settimana, confermando in tal senso una lieve decelerazione della stagione estiva. È vero che farà caldo, soprattutto nelle regioni del Nord e in particolare in Val padana, ma non sono attesi picchi di calore che abbiamo registrato alla prima metà di agosto.

Le mappe di previsione ci dicono che i maggiori temporali si concentreranno al centro-sud e tra le due isole maggiori. Non saranno i classici temporali pomeridiani destinate a coinvolgere esclusivamente i rilievi e le aree interne adiacenti, saranno temporali che si svilupperanno si durante le ore più calde della giornata ma che localmente potrebbero apparire fin dal mattino e che poi potrebbero riuscire a sconfinare verso pianure e aree costiere.

Il coinvolgimento dei litorali appare più probabile su Sardegna orientale, Sicilia orientale Calabria ionica, Puglia, Campania più occasionalmente Lazio. Attenzione anche ai temporali che si svilupperanno sull'Appennino ligure, emiliano toscano perché anche in questo caso localmente potrebbero verificarsi degli sconfinamenti sulla costa.

Infine ci aspettiamo dell'instabilità tipicamente tardo pomeridiana lungo gran parte dell'arco alpino, con fenomeni che potranno sconfinare occasionalmente verso le Prealpi e le aree pedemontane adiacenti. Da segnalare il caldo in Val padana e nelle zone interne toscane, dove la colonnina di mercurio continuerà a raggiungere punte di 34-35°C con un po' d'afa che darà fastidio.

