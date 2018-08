METEO oggi 17 agosto molti TEMPORALI, nubifragi, grandine. Forte caldo

L'Italia Centro-Meridionale resta alle prese con una debole circolazione ciclonica d'aria fresca in quota, comunque in grado di arrecare condizioni atmosferiche assolutamente propizie per lo sviluppo di temporali che saranno distribuiti a macchia di leopardo, in modo pertanto irregolare.

I temporali si formano, come al solito, più facilmente nelle ore più calde e a partire dai rilievi montuosi. L'attività temporalesca si deve alla debolezza in quota del campo anticiclonico, il quale si presenta tuttavia un po' più solido al Nord Italia dove prevale più sole e caldo, ma nuovi temporali, a causa di altre infiltrazioni instabili, sono in arrivo.

Ecco il dettaglio del meteo per oggi, giornata che si presenterà particolarmente turbolenta al Sud e sulle Isole, ma in parte sulle regioni centrali con formazione di rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio sulle aree interne e con locali sconfinamenti alle zone costiere. I fenomeni saranno anche intensi, localmente grandinigeni.

Prevarrà invece il sole al Nord, salvo temporali più consistenti sulle Alpi Occidentali. Tra pomeriggio e sera non è certo da escludere che qualche temporale possa raggiungere la Val Padana, principalmente la fascia occidentale tra Piemonte e parte ovest della Lombardia.

A parte i temporali, le temperature torneranno lievemente a salire, specie al Nord. In Val Padana, nonché sulle aree interne della Toscana, si potranno raggiungere picchi anche di 33/34 gradi. Da segnalare che il caldo sarà anche moderatamente afoso, con conseguente accentuazione del disagio.

