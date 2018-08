Meteo Italia, escalation di SUPER TEMPORALI e CALDO tropicale

Le condizioni meteo in Italia da giorni propongono tanti temporali soprattutto nelle zone interne, ma a tratti sono interessate molte località costiere e balneari, senza interrompere la sensazione d'Estate, mentre gli scorsi giorni c'è stata in varie località una sorta di burrasca.

La sensazione di Estate prosegue perché complessivamente continua a fare molto caldo, con temperature che sono soprattutto nei valori minimi superiori alle medie del periodo.

"A Ferragosto è normale che torni a piovere anche al Sud, ma la situazione di questi mesi presenta forti anomalie climatiche da mesi e mesi."

È soprattutto da anni che osserviamo un aumento della temperatura. Fa più caldo della media, così che questi giorni di refrigerio appaiono fresco, ma ciò che appare assurdo è che c'è chi sostiene persino che quest'anno non fa caldo, che il caldo vero era quello del 2017.

Siamo ormai drogati dai cambiamenti climatici a tal punto da non renderci conto che 30°C dopo Ferragosto un tempo erano definiti caldo, mentre oggi i 33°C sono un valore consueto, normale, tipicamente estivo.

Quest'anno, poi è ancora tutto diverso rispetto agli altri anni: l'aria è più umida e ci sono stati tanti temporali soprattutto al Centro Sud. Rammentiamo che la siccità che si protraeva da anni in Sardegna, in alcune località della Calabria e della Sicilia è stata colmata tra maggio e giugno da piogge torrenziali, ovvero in quei mesi che tradizionalmente vedevano un calo di piovosità.

Ora siamo nel dopo Ferragosto, quel periodo dell'anno che ci porta verso il declino della stagione estiva, eppure anche nei prossimi giorni avremo temperature massime anche di 35/36°C nel Centro Nord Italia, con punte estreme anche a 38°C. Inoltre, salirà il tasso di umidità e avremo nuovamente il caldo afoso.

E con il caldo afoso ci saranno i temporali, ben più frequenti di quanto è avvenuto a Luglio.

I temporali torneranno in massa nel Nord Italia, mentre proseguiranno al Centro Sud, seppur ovunque a macchia di leopardo. Avremo molti temporali che ancora una volta daranno un temporaneo refrigerio, magari anche incrementando il tasso di umidità dell'aria, aggravando l'afa.

Temporali che potrebbero presentarsi anche di forte intensità, cosa ormai abbastanza consueta.

Temporali che i mass media designano come apportatori di bombe d'acqua, ovvero i nubifragi. Piogge che fanno più danno che beneficio, con allagamenti improvvisi con l'acqua che scorre via rapida verso il mare, penetrando appena nel sottosuolo per alimentare le falde acquifere.

Insomma, come ampiamente abbiamo parlato qui, farà caldo da piena Estate, con il Solleone ed il caldo umido, più tipico delle regioni a clima tropicale che mediterraneo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia sino a 15 giorni, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Alessandro Arena

Inizio Pagina