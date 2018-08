Meteo temporalesco tra Campania, Basilicata e Puglia

Meteo temporalesco, come era nelle attese, per l'ampia area che va dalla Campania sino alla Puglia, passando per la Basilicata.

I temporali hanno sovente moderata intensità, e solo localmente assumono forte intensità.

La temperatura è scesa notevolmente laddove ci sono stati temporali. Segnaliamo appena 23°C a Bari, 24°C a Brindisi, solo 21°C a Capri, 23°C a Foggia, 20°C a Gioia del Colle in Puglia, mentre insiste il caldo nella Penisola Salentina, con 29°C a Lecce, ma con temporale in zona.

Pubblicato da Federico De Michelis

Inizio Pagina