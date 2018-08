Meteo Italia in un'area ciclonica, temporali improvvisi e violenti

Il meteo in Italia è influenzato dall'annunciatissimo transito di un vortice ciclonico in quota che una marcata instabilità atmosferica.

Il tempo è cambiato molto anche al Centro Sud Italia, dove ci sono molti temporali sparsi, mentre in altre regioni come buona parte del Nord Italia, la mattina di Ferragosto è diffusamente soleggiata e soprattutto meno calda rispetto agli scorsi giorni.

Vorremmo evidenziare come un cambiamento del tempo per Ferragosto era stato preventivato circa due settimane fa. Ciò è un progresso notevole per la scienza meteorologica, frutto di un'attività collettiva delle dimensioni globali.

Abbiamo scritto che il tempo è instabile, quindi variabile, perciò nelle aree che sono coinvolte dal centro di Bassa Pressione, ci saranno temporali improvvisi seguiti dal caldo sole d'agosto.

Se oggi avete in programma attività all'aria aperta, tenete conto che difficilmente, eccetto talune località, pioverà tutto il giorno, perciò non rinunciate a trascorrere al meglio questa giornata di Ferragosto.

