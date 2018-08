Meteo Aeronautica Militare per Ferragosto

In considerazione della situazione ed evoluzione meteo abbastanza complessa, recensiamo il bollettino ufficiale dell' Aeronautica Militare italiana per la giornata di Ferragosto.

TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI MERCOLEDI' 15/08/18

NORD:

- Residui addensamenti con fenomeni in prevalenza temporaleschi sull'Emilia-Romagna con possibilita' di locali grandinate, in deciso miglioramento durante il pomeriggio;

- prevalenza di ampi spazi di sereno sul resto del territorio.

CENTRO E SARDEGNA

- nuvolosita' diffusa con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale un po' ovunque, piu' intense al mattino su Marche, Umbria orientale ed Abruzzo, localmente anche grandinigene, in attenuazione pomeridiana a partire dal versante tirrenico.

SUD E SICILIA:

- Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali da sparsi a diffusi, piu' frequenti su Molise, puglia garganica, Campania e Sicilia nordoccidentale;

Ampi spazi di sereno sul settore meridionale dell'Isola.

- generale miglioramento atteso dalla prima serata ad iniziare dalle regioni occidentali.

TEMPERATURE:

- Minime in diminuzione su alpi, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, due isole maggiori, Basilicata e Calabria;

Senza variazioni di rilievo sul restante territorio;

- massime in deciso rialzo al nord, Toscana e Sardegna occidentale;

In calo altrove, piu' marcato sulle rimanenti regioni centrali e sulla Sicilia.

VENTI:

- Moderati dai quadranti orientali sulle aree costiere dell'alto Adriatico;

- moderati settentrionali sulla Liguria;

- da deboli a moderati nordoccidentali sulla Sardegna;

- deboli occidentali con locali rinforzi sulla Sicilia;

- deboli in genere dai quadranti settentrionali sul restante territorio.

MARI:

- Molto mossi mare e canale di Sardegna con moto ondoso in attenuazione;

- da mossi a poco mossi mar Ligure e Tirreno settentrionale;

- mossi alto adriatico, tirreno centromeridionale, stretto di Sicilia e basso Ionio;

- poco mossi i restanti bacini.

C.N.M.C.A.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it.

