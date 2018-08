Meteo 5 giorni a cura dell'Aeronautica Militare: ma che BRUSCO PEGGIORAMENTO!

Queste le previsioni meteo emesse dall'Aeronautica Militare dove rileviamo un bollettino che illustra un severo cambiamento delle condizioni atmosferiche sull'Italia, proprio a cavallo delle festività del Ferragosto.

Divulghiamo il bollettino essendo distribuito da un Ente Ufficiale, ed in considerazione dell'alta rilevanza del tempo atteso nei giorni indicati nel seguito.

Il bollettino che mostriamo è in versione integrale.

Tempo previsto sull'Italia per dopodomani, Martedi' 14 agosto 2018, e

per i successivi quattro giorni

Martedì 14/08/18:

Nord:

- molto nuvoloso o coperto su tutto il settore, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi su Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

Dalla seconda parte della mattinata tendenza a diradamento della nuvolosita' sulle regioni occidentali, con graduale attenuazione dei fenomeni, a partire da Valle d'Aosta e Piemonte.

Dalla serata tendenza a diradamento della nuvolosita' e attenuazione dei fenomeni sulle regioni alpine e prealpine.

Centro e Sardegna:

- al primo mattino molte nubi sulle regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, su Umbria e Toscana, localmente intensi su quest'ultima;

parzialmente nuvoloso o velato sul resto del settore.

Dalla seconda parte della mattinata estensione del maltempo al restante settore peninsulare, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, ancora localmente intensi sulla toscana.

Dal pomeriggio ulteriore estensione del maltempo anche alla Sardegna centrosettentrionale, anche se con fenomeni al piu' moderati.

Dalla serata graduale diradamento della nuvolosita' ed attenuazione dei fenomeni su Sardegna e toscana.

Sud e Sicilia:

- al primo mattino estese velature su tutto il meridione, localmente spesse su Sicilia e Calabria, con qualche isolato debole rovescio sulla parte centromeridionale della Sicilia.

Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosita' cumuliforme sulle regioni ioniche, con rovesci o temporali sparsi, leggermente piu' diffusi sulla Sicilia.

Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosita' cumuliforme, con in serata addensamenti compatti sulle aree costiere tirreniche peninsulari ed adriatiche di Molise e Puglia garganica, dove avremo rovesci o temporali, mentre sul resto del settore il cielo sara' poco nuvoloso.

Temperature:

- minime in lieve diminuzione in pianura padana, in aumento su Toscana, Lazio settentrionale, Sicilia, Calabria e Sardegna orientale, generalmente stazionarie altrove;

- massime sensibile diminuzione sulle due isole maggiori, Toscana, Umbria, Marche, Triveneto, Emilia-Romagna e Liguria centrorientale, in aumento sul resto del nord, stazionarie altrove.

Venti:

- moderati sudoccidentali sulle regioni centrali e sulle regioni centrorientali del nord, con locali rinforzi sulla Sardegna centrosettentrionale;

- da deboli a moderati sudoccidentali sul resto del centrosud, con locali rinforzi sulla Sicilia;

- generalmente deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

- da mossi a molto mossi il mar ligure e lo stretto di Sicilia, in estensione dal tardo mattino anche alle bocche di Bonifacio;

- da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Mercoledi' 15/08/18:

- molte nubi al primo mattino su Emilia-Romagna regioni centrali ed aree costiere meridionali tirreniche, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi;

generalmente velato sul resto del centro-sud, e poco nuvoloso al Nord.

Dalla seconda parte della mattinata estensione del maltempo al resto del meridione e sua contestuale graduale attenuazione su Emilia-Romagna e Toscana.

Dal pomeriggio, parziale attenzione dei fenomeni sulle regioni centromeridionali tirreniche.

In serata cielo da poco a parzialmente nuvoloso al centro-nord ed ancora molto nuvoloso al sud con rovesci o temporali sparsi, specie lungo le aree costiere.

Giovedi' 16/08/18:

- al primo mattino addensamenti compatti sulle regioni centromeridionali adriatiche e su quelle ioniche, con rovesci o temporali sparsi, leggermente piu' intensi lungo le aree costiere;

Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosita' cumuliforme sulle aree montuose del nord e sul centro-sud, conrovesci o temporali sparsi;

Generalmente poco nuvoloso sul resto del Paese.

Dal pomeriggio generale graduale diradamento della nuvolosita', con in serata cielo sereno o poco nuvoloso , con al piu' residui deboli piovaschi sulle regioni ioniche.

venerdi' 17/08/18 e sabato 18/08/18:

Venerdi':

al primo mattino cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni ioniche, con rovesci o temporali sparsi di debole intensita';

generalmente poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosita' cumuliforme al nord-ovest, sulle aree alpine, prealpine, appenniniche settentrionali ed al centro-sud, con rovesci o temporali sparsi dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio.

dal tardo pomeriggio diradamento della nuvolosita' cumuliforme ed aumento di quella compatta sul nord-ovest e lungo la catena alpina, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in parziale attenuazione serale.

Al primo mattino di sabato addensamenti compatti sulla catena alpina e lungo le aree costiere tirreniche meridionali , con rovesci o temporali sparsi;

Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.

Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosita' cumuliforme sulle regioni alpine, Liguria, Emilia-Romagna occidentale, regioni centrali tirreniche e regioni meridionali, con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensita'.

Dal pomeriggio graduale diradamento delle nuvolosità cumuliforme, con in serata ancora addensamenti compatti a ridosso dell'area alpine e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.

