METEO Italia: "ROTTURA" di Ferragosto "new style" in fase tropicale

Meteo Italia: avrete sicuramente sentito pronunciare la fatidica frase meteo "la rottura di Ferragosto". Chiaramente non si fa riferimento ad una scocciatura - anche se per certi verso potrebbe esserlo - bensì al fatto che a Ferragosto l'Estate molla gli ormeggi.

Per intenderci meglio: in media l'anticiclone estivo lascia spazio a nuova masse d'aria che generano un ricambio d'aria associato a temporali, vento, abbassamento della temperatura.

In merito a tutto questo, è ormai opportuno riferirsi al passato, difatti probabilmente è una frase che i più giovani - soprattutto i cosiddetti "millennials" non avranno mai sentito. Negli ultimi decenni è diventato sempre più raro il peggioramento del Ferragosto, o meglio, magari qualche episodio c'è stato ma si risolveva in men che non si dica e l'Estate ripartiva a spron battuto.

Quest'anno probabilmente avremo un peggioramento, anzi, a detta dei modelli matematici di previsione lo avremo sicuramente, ma avrà caratteristiche differenti rispetto a quelle vissute sino a due decine di anni fa.

Giungerà una perturbazione atlantica, porterà fresco, temporali, piogge, insomma porterà un break stagionale. Ma sarà un break, una pausa, difficile parlare di decadenza stagionale. Perché quando si faceva riferimento alla "rottura" ferragostana ci si riferiva proprio al tramonto della bella stagione.

Forse molti ricorderanno come dal 15 agosto in poi cominciavano temporali a gogo, transitavano le prime perturbazioni, il caldo mollava progressivamente la presa. Temporali non solo al Nord Italia, ma anche in Sardegna e Centro, più sporadici al Sud e Sicilia dove l'Estate va via più tardi.

Poi, caldo, parliamone. Avevamo a che fare con l'Alta Pressione delle Azzorre, che certamente non era rovente come la corrispettiva africana. Quest'anno, visto l'andazzo di giugno e luglio, pensavamo di essercela scampata ed invece nulla di tutto ciò. Non ce la siamo scampata per niente. Ad agosto è venuto l'Anticiclone africano ed è qui, con noi, che continua a farci sudare. Una struttura che in passato veniva 3-4 volte in un'intera stagione, invece oggi è diventata la protagonista indiscussa.

Certo, direte voi: non poteva aspettare qualche giorno in più prima di rovinarsi? Beh, non siamo noi a scegliere le tempistiche meteo, è la natura. Se la natura ha deciso che quest'anno Ferragosto sarà incerto che possiamo farci?

Nulla... prenderne atto e attendere un rapido miglioramento. Già, perché stavolta non sembrano esserci minimamente i presupposti per un decadimento stagionale. Stavolta pare che l'Estate tornerà a prender posto tra di noi e magari tornerà a farci sudare come e più di prima.

Si, ma anche perché il clima di queste settimane ci ha immerso in una condizione climatica che ha forti similitudini con quella estiva tropicale.

Pubblicato da Ivan Gaddari

