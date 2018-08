Meteo Aeronautica Militare valido 30 giorni [ufficiale]. La nostra analisi

Come avviene ogni settimana, l'Aeronautica Militare prospetta linee di tendenza meteo con validità 30 giorni. Un periodo molto ampio, dove la previsione meteo diventa complessa, tanto che nel testo integrale che potrete consultare in questa recensione, troverete la premessa su come utilizzare e interpretare il bollettino.

Il bollettino è abbastanza tecnico, è divulgativo di una scienza che ormai estende con buona affidabilità le linee di tendenza a lungo termine, come osservano con stupore in tanti, sino ad un mese di validità.

Ciò perché la scienza non si ferma, piaccia o no, e l'Aeronautica Militare sta al passo con i tempi. Ed è incomprensibile perché un servizio meteo nazionale di tale eccellenza voglia essere soppiantato da qualcosa che non c'è.

Ma torniamo alle novità meteo prospettate dalle linee di tendenza emesse dall'Aeronautica Militare, queste per le prime 2 settimane rilevanti: la seconda settimana di previsione prospetta come traiettoria di flussi d'aria instabile il Centro Sud Italia, dove si avrebbero precipitazioni sopra la media. Un miglioramento al Nord Italia, anche se secondo noi, si avranno episodici temporali. Ormai questi si formano a macchia di leopardo, sono imprevedibili al pari di quelli che succedono nelle regioni a clima tropicale, ma perché abbiamo valori termici e di umidità che sono analoghi.

Il seguito della previsione si spinge sino alla prima decade di Settembre, e prospetta un miglioramento, con una ripresa di forza dell'Alta Pressione, e quindi anche un aumento della temperatura, ma ormai il culmine della stagione estiva sarà concluso, e specie al Nord Italia, la calura asfissiante dovrebbe essere in conclusione, anche se i record storici di temperatura di settembre sono ragguardevoli, con valori sino a 33/35°C in Val Padana.

Quindi, l'Aeronautica Militare, nel bollettino meteo prospetta un'evoluzione che abbiamo osservato varie volte per il fine d'Agosto e la prima decade di Settembre: la prosecuzione del tempo estivo, ma con toni meno aggressivi, insomma, farebbe meno caldo di quanto ne faccia attualmente, e soprattutto come ne farà la settimana prossima, dopo Ferragosto, dopo la nuova ondata di caldo.

L'esperienza del passato ci rammenta che lo stabilizzarsi del tempo tra fine Agosto e la prima decade di Settembre, manterrà i mari ancora caldi, e questo ci espone al rischio di eventuali fenomeni precipitativi intensi (non citati dal bollettino dell'Aeronautica Militare), anche al solo transito di masse d'aria instabile, quindi con temporali isolati, ma violenti.

Segue il bollettino ufficiale dell'Aeronautica Militare. Di questo suggeriamo vivamente di leggere come sempre la premessa.

Uno sguardo alle prossime settimane, Periodo: 13 agosto - 09 settembre 2018

Il carattere caotico dell'atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull'evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l'ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all'impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell'elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l'esperienza e l'interpretazione dell'uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l'evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell'eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell'andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell'area indicata. (Prossima emissione, venerdì 17 Agosto 2018).

13 - 19 Agosto 2018

Nel corso della prima settimana appare evidente una anomalia negativa del geopotenziale, inizialmente sulle regioni settentrionali, che tende ad essere un po' più accentuata al centro sud durante la seconda parte del periodo. Il regime pluviometrico si presenta, quindi, al di sopra della media fino a ridosso del ferragosto al settentrione mentre risulta al di sopra della media stessa sulle regioni centrali e meridionali per l'intero arco della settimana. Inoltre, proprio a causa delle precipitazioni presenti, il quadro termico subirà un flessione portandosi al di sotto di ciò che dovremmo aspettarci per la settimana centrale del mese di agosto sulle due isole maggiori e nelle zone interne del centro e del sud. Più elevate le temperature al nord.

20 - 26 Agosto 2018

Nella seconda settimana il flusso perturbato, con l'anomalia di geopotenziale ad esso associata, si presenta basso di latitudine interessando soprattutto le regioni centro meridionali e le isole maggiori. Ciò implica un quadro precipitativo al di sopra della norma, più evidente proprio al centro sud, e temperature più elevate al nord, in media al centro ed al di sotto al meridione.

27 Agosto - 02 Settembre 2018

Nella terza settimana l'anomalia di geopotenziale tende ad essere sempre meno evidente anche se risulterà ancora in grado di apportare precipitazioni al di sopra della media al settentrione. I valori precipitativi non si discosteranno in modo significativo dalla norma sulle regioni centrali e meridionali. Le temperature non sembrano, invece, variare rispetto a quanto climaticamente atteso per gli ultimi giorni agosto ed i primi di settembre.

03 - 09 Settembre 2018

Nell'ultima settimana il campo del geopotenziale non si discosta da quanto potremo aspettarci per la prima decade di settembre. Precipitazioni e quadro termico che tornano nella norma ad eccezione del nord che vedrà un tempo abbastanza secco e temperature superiori rispetto al periodo preso in considerazione.

C.N.M.C.A.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it.

EMISSIONE venerdì 10/08/2018

LINK rapido alle nostre PREVISIONI METEO (non collegate in alcun modo a quelle diffuse dall'Aeronautica Militare italiana. Da link potrete accedere direttamente ai capoluoghi di regione d'Italia, oppure su CERCA, che troverete in alto alla pagina, potrete digitare la località che desiderate d'Italia o nel Mondo:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina