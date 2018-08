Meteo Italia: oggi caldo tropicale, ma anche temporali, nubifragi, grandine

Un accenno di cambiamento, in realtà più pronunciato in Europa, sta provando a coinvolgere le nostre regioni con temporali e grandinate localmente intense. Cambiamento indotto da una circolazione d'aria instabile, proveniente dall'Oceano Atlantico, che come detto sta spazzando via la gran calura che nei giorni scorsi ha attanagliato vari Stati europei.

Tuttavia l'Alta Pressione del nord Africa non cede e non sembra intenzionata - almeno per ora - ad arretrare neppure di un millimetro. Tant'è che su gran parte d'Italia continuerà l'ondata di caldo umido in voga fin dai primi di agosto. Per un cambiamento più consistente occorrerà attendere ancora qualche giorno, ma questo è un argomento che tratteremo con dovizia di particolari con altri approfondimenti.

Ma veniamo al dettaglio del meteo odierno: la giornata dovrebbe cominciare sostanzialmente stabile, quindi con tanto sole e da subito molto calda. Tenete conto che il caldo arriverà già dalla notte e che l'umidità non mollerà per nulla la presa. Poi, col passare delle ore, sull'arco alpino centro orientale e sull'Appennino meridionale s'intravederanno i primi cenni di cambiamento.

Si tratterà delle classiche nubi temporalesche, quindi ci aspettiamo acquazzoni accompagnati da fulmini e tuoni ma anche grandinate e colpi di vento. Le precipitazioni più intense dovrebbero coinvolgere i settori alpini alto atesini, veneti e friulani, propagandosi localmente sin sulla fascia pedemontana e via fino in pianura. Attenzione perché localmente non mancherà occasione per dei nubifragi.

Per quanto riguarda la dorsale appenninica meridionale stesso discorso e qui potrà esserci spazio per degli sconfinamenti verso i settori costieri. Specie sulla Calabria. Non escludiamo possibilità di temporali anche nelle interne della Sicilia orientale, tra Abruzzo e Molise, nelle interne laziali.

In tarda serata, infine, occhio ad un possibile peggioramento sulla pianura lombarda con coinvolgimento di Milano e hinterland. Alcuni modelli di previsione vedono infatti la genesi di un sistema temporalesco molto ampio e consistente. Ma torneremo sull'argomento domattina presto.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina