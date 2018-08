METEO sino al 17 Agosto: CALDO intenso, poi rinfresca con TEMPORALI

METEO DAL 11 AL 17 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Guardando al futuro più immediato possiamo dirvi che il protagonista rimarrà il caldo, caldo che sicuramente ha caratterizzato questa prima decade di agosto. Caldo che più di una volta abbiamo definito tropicale perché segnato da alti tassi di umidità e proprio per questo motivo estremamente fastidioso.

Tuttavia, del resto un po' come tutta l'Estate, non sono mancati momenti temporaleschi importanti. Anche negli ultimi giorni, ad esempio, alcune regioni d'Italia hanno dovuto sopportare nubi e precipitazioni improvvise anche consistenti.

Ora, cosa dobbiamo attenderci nei prossimi giorni? Secondo le mappe di previsione potremo cominciare a parlare di refrigerio, perché dall'Oceano Atlantico arriverà una perturbazione che dopo aver raggiunto l'Europa occidentale dovrebbe dirigersi verso le nostre regioni. Vediamo nel dettaglio ciò che potrebbe succedere.

TREND METEO FERRAGOSTO, PEGGIORAMENTO E REFRIGERIO

Sappiamo molto bene quanto siano importanti i prossimi giorni, ragion per cui l'attenzione verso le previsioni meteo è altissima e le analisi da effettuare richiederanno tanta tantissima parsimonia.

Come detto una perturbazione atlantica dovrebbe affacciarsi a partire da ovest, dai settori occidentali europei, per poi sfilare - seppur indebolita - nelle nostre regioni del Centro Nord. Ecco, pare siano queste le aree del Paese maggiormente interessate, laddove difatti ci aspettiamo un peggioramento di tipo temporalesco e una generale abbassamento delle temperature. Momenti di refrigerio, insomma, che sicuramente saranno graditi a molti.

Il tutto dovrebbe accadere proprio a cavallo tra il 14 e il 15 di agosto, quando tra l'altro non escludiamo che aria moderatamente instabile possa propagarsi verso sud coinvolgendo parzialmente le nostre regioni meridionali. Chiaramente tutti questi discorsi, nei dettagli, andranno approfonditi cammin facendo.

METEO DEL WEEKEND, PREVALENZA DI SOLE

A livello sostanziale non ci aspettiamo particolari cambiamenti, nel senso che l'Alta Pressione rimarrà certamente protagonista. Significa che il tempo sarà stabile, in gran parte soleggiato, ma non mancherà neppure occasione per qualche momento temporalesco importante.

Sabato, ad esempio, i temporali dovrebbero coinvolgere le aree alpine centro orientali con sconfinamenti serali in pianura. Attenzione anche all'Appennino meridionale e alle zone interne della Sicilia orientale. Ovviamente trattandosi di fenomeni temporaleschi non escludiamo che occasionalmente possa scapparci qualche nubifragio, così come non mancherà occasione per grandinate localmente violente.

CALDO NON MOLLA, AL CENTRO-SUD DELLA PENISOLA

Il caldo sarà protagonista anche a inizio della prossima settimana, con poche variazioni rispetto ai livelli attuali. Il cambiamento interverrà martedì, poi mercoledì di Ferragosto. Ma non sarà la fine dell'Estate, forse un primo cenno di decadimento stagionale ma come accade sovente anche la seconda parte del mese potrà proporci tanti momenti di sole e di caldo. Insomma, l'Estate è tutt'altro che terminata.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina