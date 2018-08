METEO dal FERRAGOSTO burrascoso con TEMPORALI, poi FORTE CALDO

METEO DAL 15 AL 21 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Improvvisi nubifragi stanno interessando, a macchia di leopardo l'Italia in quello che è un meteo di Ferragosto alquanto irrequieto. Niente di inedito, alcuni anni fa, era il 2015, andò anche peggio, in quanto ci fu la classica "rottura dell'Estate", e sulle Alpi cadde persino la neve per due giorni fin sino ai 2200 metri. Si ebbero temporali in molte località, con un severo calo termico dopo giorni e giorni di caldo asfissiante.

L'Italia è interessata da una sorta di treno di temporali, anche localmente violenti, che tende ad estendersi verso le regioni meridionali della Penisola. La causa va addebitata ad a una perturbazione atlantica che costringe l'Anticiclone africano ad un netto arretramento verso sud.

Di conseguenza, stanno subentrando masse d'aria più fresca che daranno maggiore refrigerio scalzando il caldo umido ancora in parte presente nei bassi strati. La perturbazione, associata ad un vortice ciclonico in quota, tenderà ad isolarsi sul Meridione d'Italia ove temporali ed acquazzoni saranno frequenti ed insisteranno per qualche giorno.

L'evoluzione meteo propone per altro la prosecuzione di un trend ancora instabile. Se fino a qualche giorno fa sembrava scontato un nuovo consolidamento dell'Alta Pressione, oggi non è più così. Nel corso del weekend del 18-19 agosto arriveranno nuovi apporti d'aria instabile dalla Francia che potrebbero spingere un nuovo impulso perturbato.

Ci sarà il probabile isolamento di un nuovo vortice d'aria fresca che potrebbe dar luogo ad una nuova recrudescenza del meteo instabile con particolare riferimento al Centro-Sud. Se così fosse si realizzerebbe instabilità localmente violenta con possibilità di nubifragi e grandinate, confermando peraltro un andamento dell'estate 2018 particolarmente schizofrenico.

METEO POST FERRAGOSTO, TEMPORALI PROTAGONISTI

Se la festività di mezzo agosto sarà parzialmente rovinata dagli improvvisi acquazzoni in molte regioni, non si prevede nulla di particolarmente buono nemmeno nei giorni successivi. Il persistere di un vortice ciclonico tra Sud Italia e Balcani non farà altro che favorire temporali, anche per effetto di masse d'aria fresca in quota.

I colpi di tuono e i diluvi bersaglieranno soprattutto il Sud del nostro Paese, mentre al Nord ed in parte sulle regioni centrali vi sarà spazio per più sole e sopratutto un aumento della temperatura.

Ma dapprima, sopratutto nel Centro Nord Italia e la Sardegna, le temperature caleranno su valori più prossimi alla media, ma l'instabilità verrà ancora alimentata a cavallo fra il weekend e l'inizio della nuova settimana. Si attende quindi un lungo periodo instabile, che non risparmierà il Ferragosto.

DETTAGLI METEO FERRAGOSTO, ACQUAZZONI AL CENTRO-SUD

Nel dettaglio, a dispetto del meteo dal solleone auspicato dai tanti vacanzieri, l'instabilità atmosferica sarà invece protagonista della giornata sebbene in spostamento verso il Meridione. Ci aspettiamo precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente violente, con parziale coinvolgimento anche delle regioni centrali, in particolare per quanto concerne i versanti adriatici.

Un miglioramento è atteso al Nord e Sardegna (anche se su quest'ultima ci sono riserve), dove a prevalere dovrebbe essere il sole salvo ulteriori precipitazioni in Romagna ed acquazzoni pomeridiani sull'Isola. Le temperature caleranno al Centro-Sud, dove verranno spazzate via le ultime sacche di caldo afoso. Lievi rialzi nei valori massimi si avranno al Nord e Toscana, complice il maggiore soleggiamento.

METEO ANCORA INSTABILE DOPO FERRAGOSTO

Andiamo verso una seconda parte di settimana con ancora insistente instabilità al Centro-Sud ed Isole Maggiori, dove si rinnoveranno acquazzoni soprattutto al pomeriggio e nelle zone interne in un contesto climatico abbastanza gradevole. Bel tempo al Nord, a parte attività temporalesca pomeridiana e serale sui settori alpini.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel weekend, preceduta da masse d'aria caldo umida, potrebbero giungere nuovi apporti d'aria instabile dalla Francia: il passaggio di una piccola ansa ciclonica in quota potrebbe innescare ulteriori temporali a macchia di leopardo specie al Nord Italia.

Sembra essere questo il declino dell'estate, ma in realtà per il momento è solo la prosecuzione di una stagione risultata in gran parte molto ballerina, senza lunghi periodi di stabilità, ma tuttavia complessivamente calda, specie nel Nord Italia, dove si fa sentire l'influenza delle anomalie climatiche europee.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina