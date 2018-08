Cambiamento, ecco il meteo 5 giorni a cura dell'Aeronautica Militare

Ecco le previsioni emesse dall'Aeronautica militare, servizio meteo, le quali sottolineano una serie di variazioni del tempo in quello che è un periodo di vacanza per milioni di italiani.

Per i dettagli, ecco la recensione integrale del bollettino meteo.

Tempo previsto sull'Italia per dopodomani, venerdi' 10 agosto 2018, e per i successivi quattro giorni

VENERDI' 10/08/18:

NORD:

- Molte nubi ad ovest con rovesci e temporali sparsi che su Liguria centrale ed ovest Lombardia risulteranno localmente intensi.

Piu' soleggiamento sulle altre aree, tuttavia un temporaneo aumento della nuvolosita' nel corso del pomeriggio dara' luogo a rovesci sparsi che dalle aree montuose sconfineranno localmente in pianura.

CENTRO E SARDEGNA:

- Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ma con un successivo, seppur temporaneo, aumento della nuvolosita' cumuliforme con rovesci o temporali sparsi su alta toscana ed aree interne di marche ed Abruzzo.

SUD E SICILIA:

- Cielo sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di locali addensamenti cumuliformi che potranno dar luogo ad occasionali temporali sui rilievi appenninici.

TEMPERATURE:

- Minime stazionarie su tutto il paese;

- massime in calo al nord ad esclusione di Piemonte e valle d'Aosta dove non subiranno variazioni di rilievo;

In lieve aumento sul resto del paese.

VENTI:

- Deboli di direzione variabile o al piu' a regime di brezza nelle ore centrali della giornata.

MARI:

- Molto mosso mar di Sardegna;

- mossi canale di Sardegna e ionio meridionale;

- poco mossi i restanti mari.

SABATO 11/08/18:

- Residuo maltempo sulle regioni nordorientali al primo mattino e parzialmente nuvoloso sul restante settentrione.

Poche nubi sul resto del paese con successivo sviluppo di nubi ad evoluzione pomeridiana che lungo la dorsale appenninica e sui rilievi Alpini centro orientali dara' luogo a rovesci e temporali sparsi.

Ritorna il bel tempo in serata ad eccezione delle aree settentrionali di Lombardia e Trentino Alto Adige dove una persistente nuvolosita' potra' ancora essere responsabile di episodi temporaleschi.

DOMENICA 12/08/18:

Addensamenti compatti sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia in estensione alle restanti aree alpine, appennino tosco Emiliano e settore tirrenico della calabria.

Poco nuvoloso sul resto della penisola.

LUNEDI' 13/08/18 E MARTEDI' 14/08/18:

Bel tempo ma con rinnovate condizioni di instabilita' a ridosso dei rilievi, specie quelli alpini e quelli appenninici della Calabria.

In serata e' atteso un moderato peggioramento al nord ovest con fenomeni che interesseranno in particolar modo valle d'Aosta e Piemonte centro settentrionale.

Nella giornata di martedi il peggioramento si estendera' al restante Settentrione e gradualmente anche alle regioni del centro.

Mentre il sud sara' caratterizzato ancora da un tempo stabile.

C.N.M.C.A.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it.

