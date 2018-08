METEO sino al 14 Agosto: caldo tropicale, TEMPORALI, nubifragi e GRANDINE

METEO DALL'8 AL 14 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Nonostante un meteo non propriamente stabile, il caldo rimane assoluto protagonista. Grandi novità sono imminenti in Europa con temporali e crollo termico, dopo il caldo estremo prolungato. In Italia bisognerà invece pazientare un po' di più ed un cambiamento si avrà col passare dei giorni, ma con tonalità molto più soft.

Il dominio dell'anticiclone, pur non in grado d'assicurare bel tempo incontrastato, si protrarrà senza grossi scossoni per il resto della settimana. Avremo tra l'altro un cambiamento importante nell'inclinazione dell'asse dell'intera struttura anticiclonica, che tenderà a concentrare la propria azione principalmente sulle regioni centrali e soprattutto quelle meridionali dell'Italia.

Per quanto concerne l'Europa, clima più fresco guadagnerà terreno prima sulle nazioni occidentali e poi quelle centrali, mentre in Italia le temperature rimarranno piuttosto elevate, ma senza picchi eccessivamente elevati. La tendenza è per un graduale calo sulle regioni del Nord Italia. Il caldo afoso non darà tregua, specie la notte nei grandi centri urbani e più in generale sulle coste.

Come accennato, il meteo sarà instabile e temporali si avranno ancora al pomeriggio sui monti, ma anche frequenti sulle Isole Maggiori. Oltre al piccolo vortice d'instabilità in esaurimento sulle vicine coste nord-africane, va peraltro evidenziato l'ulteriore indebolimento dell'anticiclone sul Nord Italia, ad opera di sbuffi d'aria più fresca ed umida atlantica.

Di conseguenza potranno ripresentarsi temporali localmente violenti fino in Val Padana nella seconda parte della settimana, per via di contrasti meteo decisamente esplosivi. Non mancheranno grandinate e colpi di vento. Al Centro-Sud il bel tempo anticiclonico diverrà prevalente, perdurando probabilmente per l'intera settimana con anche un po' di accentuazione del caldo.

PIU' TEMPORALI, ALTRO CALDO TROPICALE PRIMA DELLA SVOLTA

La persistenza dell'anticiclone determinerà la persistenza di questo caldo afoso un po' in tutta la Penisola e l'aria sarà irrespirabile anche la notte, per l'umido eccessivo. Definiamo quindi il caldo come tropicale, poiché si accompagna a tassi d'umidità elevati e ad improvvisi temporali, come accade ai Tropici.

A fronte di picchi di 34/35 gradi, non certo pochi, il valore percepito dal nostro organismo può arrivare a 40°C, se non oltre come in buona parte della Valle Padana al pomeriggio. Tali condizioni meteo climatiche non sono per niente gradevoli e se persistenti possono causare non pochi disagi alla popolazione.

Questo scenario meteo dovrebbe smorzarsi sul finire della settimana, specie al Nord, visto che resta assolutamente in vigore l'ipotesi di un pur parziale cedimento dell'Alta Pressione attorno al 10-12 di agosto. Bisognerà invece attendere il Ferragosto per vedere un apprezzabile cambiamento anche verso le regioni centrali, con possibilità di violenti temporali per l'irruzione d'aria più fresca.

METEO MERCOLEDI' 8 AGOSTO, TEMPORALI FREQUENTI

Tornando all'evoluzione più immediata, la giornata non proporrà grosse variazioni con ancora l'anticiclone in invecchiamento ed insidiato da disturbi generati dalla presenza d'aria fresca in quota. Qualche precipitazione si potrà avere fin dal mattino su parte della Sardegna meridionale e a carattere residuo sull'Alto Piemonte.

A seguire, dal primo pomeriggio l'attività temporalesca si svilupperà in modo vivace con rovesci ed acquazzoni in azione su Alpi, Appennino Centro-Settentrionale, entroterra campano e rilievi delle Isole, in estensione alle aree interne adiacenti. Temporali coinvolgeranno entro sera anche la Val Padana, con fenomeni più intensi sulle pianure fra Lombardia e Veneto.

METEO 9 E 10 AGOSTO, PEGGIORA AL NORD ITALIA

Crescenti infiltrazioni d'aria fresca atlantica raggiungeranno il Settentrione, mentre l'anticiclone tenderà a spostare i suoi massimi verso l'Italia Meridionale, Di conseguenza avremo temporali più presenti al Nord con rischio nubifragi, per il passaggio di una serie d'impulsi d'instabilità. Altri frequenti temporali sparsi sono attesi lungo l'Appennino e zone d'entroterra di Sardegna e Sicilia.

CANICOLA PERSISTENTE, SPECIE AL CENTRO-SUD

Al Nord si manifesterà un calo termico, mentre il caldo resterà protagonista sul resto dell'Italia e sarà soprattutto l'afa ad incidere negativamente per gli elevati tassi d'umidità. Per il momento non avremo alcuna rinfrescata degna di nota, ma è bene non scordarsi mai quanto avveniva negli anni passati, con le continue ondate di caldo da record proprio in questo periodo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Cenni di cambiamento più significativi sono attesi nel weekend e poi probabilmente verso i giorni in direzione del Ferragosto, in quanto aria più fresca oceanica raggiungerebbe l'Italia, determinando un progressivo cambio di circolazione. Se la previsione sarà confermata, si potrebbe verificare un peggioramento del tempo, con associata una raffica di temporali non solo al Nord.

Le correnti potrebbero disporsi da maestrale convogliando aria più fresca che andrebbe a determinare quel generale abbassamento della temperatura ormai auspicato dopo un così lungo periodo di calura. In quei giorni si potrebbe avere la "classica" rottura dell'Estate, che sarebbe tale in caso d'ondata temporalesca più incisiva ed aria più fresca in transito sull'intera Penisola.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

