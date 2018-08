METEO 5-11 Agosto: CALDO ed AFA. TEMPORALI POMERIDIANI al Centro-Sud

METEO DAL 5 ALL'11 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Fase meteo movimentata su parte dell'Italia, a causa dell'indebolimento dell'anticiclone africano causato dall'inserimento d'infiltrazioni d'aria fresca in quota dai Balcani. L'alta pressione è al momento sbilanciata sul Nord Italia e questi impulsi d'instabilità coinvolgono più direttamente il Centro-Sud e le due Isole Maggiori.

Si creano insomma tutti gli ingredienti per meteo instabile, con improvvisa genesi di temporali più probabili sulle zone interne e nelle ore più calde. L'instabilità è comunque talmente vivace che le celle temporalesche sconfinano facilmente fin verso alcune aree costiere. La parte più forte dell'anticiclone africano si è trasferita sulla Penisola Iberica.

In questo frangente, l'alito d'aria rovente sahariana investe più direttamente Spagna, Portogallo ed in parte la Francia meridionale, dove è in atto un'onda di calore estrema con picchi di oltre 45 gradi. L'anticiclone africano ha perso quindi energia sull'Italia, a causa dei disturbi d'aria fresca ed instabile di provenienza balcanica.

Tali correnti, contrastando con il gran caldo presente al suolo, avranno modo di accentuare ulteriormente l'instabilità atmosferica, fornendo energia ai temporali di calore. Non è però all'orizzonte alcun grosso cambiamento meteo, con le temperature in calo solo lieve e caldo che si manterrà anche nella nuova settimana, pur con i disturbi d'instabilità presenti in molte regioni.

METEO SETTIMANA, TRA CALDO E QUALCHE TEMPORALE

L'asse dell'anticiclone africano proteggerà più direttamente il Nord nei primi giorni della settimana ove l'instabilità risulterà più limitata rispetto al Centro-Sud. Novità meteo in vista a livello continentale, con l'anticiclone scandinavo che subirà un graduale cedimento. La grande anomalia termica sulle nazioni settentrionali dell'Europa tenderà pertanto a ridimensionarsi.

In Italia prevarrà ancora un contesto meteo anticiclonico, sebbene disturbato da ulteriori infiltrazioni d'aria fresca in quota. Ne deriveranno condizioni meteo ancora localmente instabili, propizie ad acquazzoni pomeridiani su aree interne e montuose. Il caldo si manterrà ancora rilevante, in un contesto pienamente estivo con temperature ben oltre la norma.

Non sono però attesi picchi termici così elevati come quelli dei primi giorni d'agosto. L'ondata di calore sarà però notevole per la persistenza e non cesserà in modo repentino. Al momento non sembrano in vista svolte meteo eclatanti per almeno una settimana. Solo dal 10 agosto un lieve cedimento dell'anticiclone, conseguentemente anche della canicola, si attende a partire dal Nord.

METEO DI OGGI, DOMENICA 5 AGOSTO, INSTABILITA' MARCATA AL SUD

I temporali più intensi, sempre ad evoluzione diurna, riguarderanno soprattutto le due Isole Maggiori, specie le zone d'entroterra, a causa dell'influenza di un relativo piccolo vortice ciclonico con aria fresca in quota. L'attività temporalesca potrà produrre acquazzoni anche in direzione delle coste durante il pomeriggio, con gli immancabili fuggi fuggi dei bagnanti dalle spiagge.

Temporali frequenti colpiranno specie al pomeriggio i rilievi della Calabria, il Salento, Lucania, aree interne della Campania, del Lazio, dell'Abruzzo e della Toscana Meridionale. Contesto meteo più soleggiato al Nord, a parte acquazzoni su Alpi e Prealpi, specie i settori occidentali, con rischio sconfinamenti verso le pianure del Piemonte. Rovesci si avranno anche sulla Liguria interna.

ELEVATO RISCHIO DI LOCALI NUBIFRAGI E GRANDINE

Come già accaduto nei giorni scorso, anche i nuovi temporali potranno risultare localmente intensi e accompagnati da grandinate anche importanti. Ad enfatizzare le precipitazioni sarà infatti il caldo umido accumulandosi nei bassi strati e che farà da carburante per la genesi dei cumulonembi temporaleschi, a causa del contrasto con aria fresca presente alle quote medio-alte della troposfera.

TEMPORANEO CALO TERMICO, MA ANCORA CALDO

Avremo giornate con temperature più prossime alla norma al Centro-Sud, ma in compenso vi sarà disagio per gli elevati tassi d'umidità e quindi afa la stessa. La percezione del caldo per il nostro organismo risulterà localmente fastidiosa. Sollievo momentaneo vi sarà solo sulle aree direttamente colpite dai temporali. Caldo persistente al Nord e Toscana, con valori massimi ben sopra la norma.

PRIMI GIORNI SETTIMANA, METEO ANCORA INSTABILE

Inizio settimana ancora turbolento sulle aree montuose, al Sud e sulle Isole Maggiori ove si rinnoverà la possibilità di frequenti temporali nelle ore centrali del giorno e al pomeriggio, con sconfinamenti ancora verso le aree costiere. Il caldo proseguirà moderatamente intenso, principalmente al Nord, e ancora permarrà un po' ovunque l'afa con sensazione di disagio.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Scenario pienamente estivo, con anticiclone che potrebbe di nuovo temporaneamente rafforzarsi. A seguire, potrebbe subentrare un cambiamento verso il 10 agosto. Probabilmente solo il Nord vedrà un'attenuazione del caldo e più temporali, che potranno risultare anche intensi dopo la lunga calura per effetto dell'irruzione d'aria più fresca Nord Europa. Non è però in vista alcuna rottura d'estate.

