Meteo al gelo e caldo estremi in Europa rallenta Corrente del Golfo

Le conseguenze di condizioni meteo tropicali che investono l'Italia, si fanno sentire soprattutto con il caldo che è diffusamente afoso, che causa notti dette tropicali, in quanto la temperatura minima non scende sotto i 20°C.

I valori termici e di umidità nelle coste e pianure di questo periodo nel nostro Paese non sono dissimili dalle regioni a clima marittimo tropicale. Possiamo infatti trovare valori di afa analoghi nel sud degli Stati Uniti d'America, dove però quell'area è posta a latitudini assai inferiori alle nostre, ovvero nei Tropici.

Anche la temperatura dei mari è altissima, ovvero sopra la media, e se non fosse per la conformazione geografica che ne impedisce lo sviluppo, potremmo avere una stagione di uragani. Ma il Mar Mediterraneo è un piccolo bacino per il loro sviluppo, inoltre gli uragani hanno una genesi che non è compatibile con gli ostacoli che ci sono soprattutto a sud con il deserto del Sahara.

Il clima italiano sarà ancor più tropicale anche perché sono attese piogge e temporali sparsi, in un contesto di tempo che comunque sarà buono, perciò piogge e temporali si concentreranno in brevi periodi, assumendo forte intensità, proprio come avviene nei Tropici.

In genere definiamo il picco di caldo estivo simil tropicale, ma stavolta è differente, se gli anni scorsi l'aria era meno umida, non pioveva, nelle prossime 2 settimane sono atte piogge e temporali.

I bollettini annunciano il rischio di temporali passeggeri anche al Sud Italia ed in Sicilia, evento meteo insolito in questo periodo dell'anno. E allora in questo mix di condizioni meteo, la definizione di clima attuale è quella di tropicale.

Nelle ultime 24 ore, Miami negli USA (un classico clima tropicale), ha avuto 25°C di minima e 31°C di massima, a Genova-Sestri gli estremi sono stati di 26°C/31°C, con umidità dell'aria analoga.

Nelle zone interne italiane come le pianure, fa più caldo e c'è più afa che nelle pianure americane del Sud, esempio a Dallas gli estremi risultano 22/33°C con umidità inferiore a quella di Milano, dove gli estremi sono stati di 23/34°C, mentre a Roma Ciampino 24/35°C, a Firenze 22/38°C.

Il picco di calura è attesa questa settimana, poi potrebbe calmarsi, ma i valori rimarranno molto alti, superiori alla media stagionale, ed in molte regioni ci saranno temporali.

