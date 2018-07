METEO sino 6 Agosto: in Italia la settimana più ROVENTE dell'ESTATE

METEO DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è sotto la morsa dell'anticiclone africano, che porta meteo in genere soleggiato con le temperature più elevate da inizio estate, almeno al Centro-Nord. Quella appena iniziata sarà la settimana più calda dell'anno, con valori che localmente raggiungeranno picchi di 38/39 gradi su zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, nonché in Val Padana sulle basse pianure.

Caldo e afa stanno salendo alle stelle sono attesi in intensificazione anche nelle ore notturne, con la canicola che concederà ben poco respiro specie nei grandi centri urbani. Il caldo è lievemente meno intenso lungo il medio-basso versante adriatico, zone interessate da qualche sbuffo d'aria fresca dai quadranti settentrionali.

Oltre all'Italia, ampie parti dell'Europa sono alle prese col caldo che risulta anche d'intensità più eccezionale e con qualche picco record. Tutta questa calura così estrema fornisce energia ai temporali di calore che, pur isolati, spesso risultano particolarmente violenti. Anche l'Italia risentirà di qualche temporale, complici leggere infiltrazioni d'aria fresca in quota.

Il cupolone anticiclonico subtropicale è previsto in ulteriore consolidamento e dovrebbe raggiungere l'apice attorno a metà settimana. Avremo quindi locali ulteriori rialzi di temperature, con le regioni centro-settentrionali che risulteranno quelle colpite in modo più marcato, per l'afflusso di correnti calde sub-tropicali.

CALDO E AFA OPPRIMENTE, FINO A QUANDO DURERANNO?

Scenario meteo pressoché invariato fino al primo weekend d'agosto, con l'anticiclone afromediterraneo che dominerà in modo probabilmente indiscusso, pur mantenendo il suo fulcro tra Spagna, sud della Francia e Baleari, tutte zone queste che saranno maggiormente investite dalla risalita delle masse d'aria roventi da sud.

L'Italia sarà comunque ben abbracciata dall'anticiclone subtropicale. Resterà una certa instabilità, con temporali diurni anche intensi ma limitati soprattutto i rilievi. Diversamente da quanto accaduto con precedenti ondate di calore dal Sahara, stavolta il caldo risulterà duraturo e non finirà ad opera dell'inserimento di una saccatura atlantica.

L'asse dell'anticiclone resterà però un po' sbilanciato ad ovest e questo esporrà soprattutto le regioni adriatiche e meridionali a spifferi d'aria più fresca in quota alimentando instabilità temporalesca, che dovrebbe accentuarsi proprio sul finire della settimana un po' su tutte le aree interne e montuose.

Il caldo sarà forte e con picchi di temperatura localmente prossimi ai record storici in qualche località del Nord. Nessuna sorpresa, ormai le ondate di caldo estremo sono sempre più frequenti e spesso le peggiori coincidono con la prima parte d'agosto. Quest'ondata di calore, che perdura già da giorni, sarà però notevole per la persistenza, non vedendosi novità ad oltre una settimana.

METEO MARTEDI' 31 LUGLIO, TRA TEMPORALI E CANICOLA

Luglio ci congederà in compagnia del super caldo. Il bel tempo resterà sempre prevalente, con rischio sempre elevato di temporali pomeridiani circoscritti a ridosso di Alpi e qualche zona dell'Appennino Meridionale, favoriti da sbuffi d'aria fresca in quota che contrasteranno con il forte riscaldamento diurno. Locali temporali si avranno anche sui rilievi di Sicilia e Sardegna.

SUPER CALDO E TEMPORALI NEL METEO DEI PRIMI D'AGOSTO

Nessuno scossone nei primi giorni del nuovo mese, con la canicola che raggiungerà il top. I soliti temporali pomeridiani si potranno avere soprattutto su zone interne e rilievi di Sud ed Isole, in quanto l'anticiclone sarà lievemente disturbato da spifferi d'aria fresca in quota richiamate dai Balcani. Temporali si svilupperanno anche su aree alpine e prealpine.

APICE CALDO INTENSO SULL'ITALIA

I picchi più elevati si misureranno specie sul Nord Centro-Nord Italia e Sardegna con punte reali anche fino a 38 gradi e localmente superiori su alcune località più distanti dal mare, nelle vallate e pianure interne. Valori meno elevati al Sud e sul medio-basso versante adriatico. Cresceranno i tassi d'umidità, con caldo afoso sempre più opprimente in Val Padana e litorali.

Il caldo diverrà più forte anche sulle regioni del Sud, anche se con valori lievemente più contenuti in parte anche per la maggiore attività temporalesca pomeridiane. L'afa diverrà però più opprimente specie sulle regioni del versante tirrenico e Sicilia, specie i litorali, con temperature percepite localmente oltre i 40 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La calura è destinata però a proseguire senza interruzioni, con temperature molto oltre la norma sino almeno al weekend. Al momento non s'intravede ancora la fine di questa lunga ondata di caldo, di cui viene mostrata solo una tendenza al declino, tuttavia da confermare, verso la fine della prima decade d'agosto.

