METEO 3-9 Agosto: CALDO persistente e AFA. Ma molti TEMPORALI al Centro-Sud

METEO DAL 3 AL 9 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone africano sta lievemente perdendo energia e arretrando un po' ad ovest dell'Italia, disturbato da crescenti infiltrazioni d'aria fresca in quota richiamate dai Balcani che portano meteo più instabile. Questi spifferi d'aria fresca, contrastando con il gran caldo presente al suolo, avranno modo di accentuare ulteriormente l'instabilità atmosferica, fornendo energia ai temporali.

La calura allenterà solo leggermente la morsa, dopo l'apice del caldo che ancora adesso riguarda parte d'Italia, con temperature che frequentemente raggiugono punte di 36/38 gradi. Le temperature sono attese in calo solo modesto, ma in compenso l'afa resterà opprimente. Avremo peraltro ancora notti tropicali con canicola che concederà ben poco respiro specie nei grandi centri urbani.

Come detto, l'anticiclone sta arretrando ad ovest ed è confermata la risalita d'aria rovente sahariana verso Spagna e Portogallo dove si prevede fino a tutto il weekend un'onda di calore estrema, con picchi di temperature clamorosi che potrebbero avvicinarsi ai 50 gradi. Potrebbe cadere il record di caldo europeo assoluto, ad oggi di +48.5°C e detenuto dalla località Catenanuova, in Sicilia.

In Italia l'instabilità sarà più protagonista, specie al Centro-Sud. Il caldo intenso e l'ulteriore aumento d'umidità nei bassi strati forniranno supporto ai temporali di calore che saranno più presenti non solo sulle zone interne e montuose, ma avrà modo di propagarsi facilmente verso le pianure

LIEVE CEDIMENTO DEL GRAN CALDO, MA POI TORNERA'

Nell'ultima fase della settimana il caldo allenterà la morsa, soprattutto al Centro-Sud ed in minor misura al Nord. Lievi infiltrazioni d'aria più fresca in quota acuiranno l'instabilità, con temporali diurni anche intensi frequenti su rilievi e zone interne anche pianeggianti. L'asse dell'anticiclone resterà però un po' sbilanciato ad ovest e questo esporrà soprattutto il Centro-Sud ai temporali.

Tuttavia, già da domenica è probabile un lieve rialzo termico ad iniziare dal Nord e dalla Toscana, con caldo che tornerebbe di nuovo a rincarare la dose. Quest'ondata di calore, che perdura già da giorni, sarà però notevole per la persistenza, tanto che potrebbe poi persino accentuarsi nuovamente nel corso della prossima settimana su parte della Penisola.

Diversamente da quanto accaduto con precedenti ondate di calore dal Sahara, stavolta il caldo non cesserà in modo repentino ad opera dell'inserimento di una saccatura atlantica. Al momento non sembrano in vista svolte meteo eclatanti per almeno una settimana. Solo verso il 10 agosto un lieve cedimento dell'anticiclone, conseguentemente anche della canicola, non è escluso al Nord Italia.

METEO VENERDI' 3 AGOSTO, TEMPORALI POMERIDIANI ANCHE CON GRANDINE

Avvio giornata perlopiù soleggiato, salvo qualche nube in più lungo i versanti adriatici. L'evoluzione vedrà poi il solito insorgere di temporali in montagna, che esploderanno in modo più frequente ed intenso sul Centro-Sud Appennino e rilievi delle due Isole Maggiori con fenomeni localmente intensi, in estensione localmente verso le coste sul lato del basso versante tirrenico.

WEEKEND CON METEO TEMPORALESCO AL CENTRO-SUD ITALIA

Ulteriore indebolimento dell'anticiclone ad opera di ulteriori infiltrazioni d'aria fresca in quota richiamate dai Balcani. Verrà così alimentata l'instabilità temporalesca, che dovrebbe accentuarsi proprio sul finire della settimana un po' su tutte le aree interne e montuose, specie al Centro-Sud ed Isole. Il Nord beneficerà maggiormente degli effetti dell'anticiclone, con più sole e meteo estivo.

CALDO IN TEMPORANEA LIEVE ATTENUAZIONE

Leggero ulteriore calo termico, ma in compenso vi sarà disagio per gli elevati tassi d'umidità. Avremo giornate con afa alle stelle, quindi la percezione del caldo per il nostro organismo risulterà localmente ancor più fastidiosa. Gli ultimi giorni della settimana vedranno di nuovo più caldo al Nord e Toscana, con valori massimi in rialzo fino a 34/36 gradi in Val Padana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Una nuova accentuazione del caldo è attesa nella prima parte della prossima settimana quando avremo punte di 38 gradi ed oltre. Vi saranno peraltro meno temporali, per il rinforzo dell'anticiclone. A seguire, potrebbe subentrare un cambiamento verso il 10 agosto. Probabilmente solo il Nord vedrà un'attenuazione del caldo e più temporali, anche intensi dopo la lunga calura.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

