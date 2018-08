METEO 1-7 Agosto: CALDO esagerato e persisterà a lungo, AFA insopportabile

METEO DAL 1° AL 7 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Quella che stiamo vivendo è a tutti gli effetti la settimana più calda dell'anno, con grande canicola e meteo da solleone. Le temperature localmente raggiungeranno picchi di 38/39 gradi su zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, nonché in Val Padana sulle basse pianure. Si tratta delle temperature più elevate da inizio estate, almeno al Centro-Nord.

Il caldo e soprattutto l'afa risulteranno fastidiosi anche nelle ore notturne, con la canicola che concederà ben poco respiro specie nei grandi centri urbani. Clima lievemente meno bollente lungo il medio-basso versante adriatico, zone interessate da qualche sbuffo d'aria fresca dai quadranti settentrionali che limiterà, ma solo di poco, la calura.

Se in Italia fa caldo, su altre parti d'Europa fa caldissimo con temperature più eccezionali e con qualche picco record. Tra l'altro, è già allerta meteo rossa in previsione di un'onda di calore estrema che potrebbe toccare Spagna e Portogallo nei prossimi giorni, con picchi clamorosi che potrebbero risultare prossimi ai 50 gradi.

Tutta questa calura così estrema fornisce energia ai temporali di calore che, pur isolati, spesso risultano particolarmente violenti. Anche l'Italia risentirà di temporali più diffusi sulle zone interne e montuose, complici leggere infiltrazioni d'aria fresca in quota che coinvolgeranno principalmente il Centro-Sud.

La calura non si placherà per il resto della settimana, gli scenari meteo resteranno pressoché invariati fino al primo weekend d'agosto. Avremo quindi locali ulteriori rialzi di temperature, con le regioni centro-settentrionali che risulteranno quelle colpite in modo più marcato, mentre il Sud Italia resterà più ai margini e coinvolto maggiormente da temporali di calore nelle ore pomeridiane.

PIU' TEMPORALI VERSO WEEKEND, MA CALDO E AFA PERSISTENTI

Il rovente anticiclone subtropicale abbraccerà l'Italia con il suo bordo orientale. Lievi infiltrazioni d'aria più fresca in quota acuiranno l'instabilità, con temporali diurni anche intensi ma limitati soprattutto a rilievi e zone interne. Il caldo sarà forte e non si prevedono grosse attenuazioni, con picchi di temperatura localmente prossimi ai record storici in qualche località del Nord Italia.

Diversamente da quanto accaduto con precedenti ondate di calore dal Sahara, stavolta il caldo non cesserà in modo repentino ad opera dell'inserimento di una saccatura atlantica. L'asse dell'anticiclone resterà però un po' sbilanciato ad ovest e questo esporrà soprattutto le regioni adriatiche e meridionali a spifferi d'aria più fresca in quota, con lievi cali di temperatura.

Verrà così alimentata l'instabilità temporalesca, che dovrebbe accentuarsi proprio sul finire della settimana un po' su tutte le aree interne e montuose, specie al Centro-Sud. Quest'ondata di calore, che perdura già da giorni, sarà però notevole per la persistenza, tanto che potrebbe poi persino accentuarsi nuovamente nel corso della prossima settimana su parte della Penisola.

METEO DI OGGI, 1° AGOSTO, QUALCHE ACQUAZZONE TRA POMERIGGIO E SERA

Contesto meteo molto caldo e generalmente soleggiato per quanto attiene la mattinata, poi dei temporali scoppieranno nel corso del pomeriggio su Alpi e Nord Appennino, con possibili sconfinamenti isolati serali verso pianure di Piemonte, Lombardia ed Ovest Emilia. Un po' di temporali, più circoscritti, sono attesi su Appennino Meridionale e rilievi delle due Isole Maggiori.

METEO SECONDA PARTE DI SETTIMANA PIU' TEMPORALESCO

I soliti temporali pomeridiani risulteranno più diffusi lungo i settori montuosi, ma si potranno avere soprattutto su zone interne e rilievi di Sud ed Isole Maggiori, in quanto l'anticiclone sarà lievemente disturbato da spifferi d'aria fresca in quota richiamata dai Balcani. I temporali potrebbero temporaneamente propagarsi alle aree costiere, specie basso versante tirrenico ed Isole.

SUPER CALDO SULL'ITALIA NON CONCEDERA' TREGUA

I picchi più elevati si misureranno specie sul Nord Centro-Nord Italia e Sardegna con punte reali anche fino a 38 gradi e localmente superiori su alcune località più distanti dal mare, nelle vallate e pianure interne. Valori meno elevati al Sud e sul medio-basso versante adriatico, nonché lungo le coste per le brezze marine, ma in compenseranno vi sarà disagio per gli elevati tassi d'umidità.

Un lieve refrigerio potrà essere portato dai maggiori temporali sul finire della settimana, ma solo occasionalmente e a carattere temporaneo dato che si tratterà di fenomeni a macchia di leopardo. Tra l'altro si tratterà in ogni caso di giornate ancor più umide, quindi la percezione del caldo per il nostro organismo risulterà localmente ancor più fastidiosa.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Al momento non s'intravede ancora la fine di questa lunga ondata di caldo, di cui viene mostrata solo una tendenza al declino, tuttavia da confermare, verso la fine della prima decade d'agosto. Probabilmente solo il Nord vedrà un'attenuazione del caldo e maggiori temporali, mentre al Centro-Sud la canicola difficilmente si potrà smorzare più di tanto.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina