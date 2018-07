La rottura di Ferragosto secondo il Centro Meteo europeo

Con l'ausilio delle informazioni diffuse da Centro Meteo Europeo (ECMWF), possiamo spingerci tracciando delle linee di tendenza ben oltre il Ferragosto, tuttavia in questo approfondimento cercheremo di analizzare che cosa potrebbe avvenire nel dopo Ferragosto, quando la climatologia media vorrebbe che ci sia quella che si chiama rottura dell'Estate.

La "rottura dell'Estate", lo sottolineiamo, non è la fine dell'Estate, ma un declino moderato della stagione, che di solito tra metà Luglio e sino Ferragosto, presenta il suo culmine.

Il Centro Meteo Europeo prospetta una riduzione di entità e intensità delle ondate di calore, che invece potranno essere fortissime sino a Ferragosto. In merito a ciò, anche il Centro Meteo Americano che in parallelo diffonde previsioni a così lungo termine, prospetta una linea di tendenza analoga, con ondate di calore che dopo investirebbero buona parte d'Europa con caratteristiche di eccezionalità nel settore centro occidentale ed in Scandinavia.

Ma vediamo quando potrebbe succedere la rottura dell'Estate: le ultime previsioni indicano un cambiamento verso l'Italia, con il transito di masse d'aria instabile appena dopo Ferragosto, che andrebbe a generare probabilmente temporali, ed un abbassamento dei valori termici massimi, già in calo, comunque nei giorni precedenti, dopo all'ondata di calore che è ormai imminente.

Rammentiamo che per il Ferragosto si tratta di previsioni assolutamente da confermare, essendo queste a lungo termine.

In merito al cambiamento che si potrebbe avere dopo Ferragosto, non appare come una vera rottura d'Estate, in quanto il refrigerio sarà effimero, inoltre già un peggioramento si avrà nei prossimi giorni, proprio al Sud Italia.

Il peggioramento dei prossimi giorni che viene prospettato al Sud Italia, dovrebbe interessare la Campania centro-meridionale, la Basilicata, Calabria e parte della Sicilia.

Questa previsione è l'esempio eloquente che viviamo in ormai quasi perenne di anomalia climatica. Infatti, precipitazioni abbondanti sono attese in quella parte d'Italia dove la pioggia dovrebbe essere assente in questo periodo dell'anno. Ma si tratterà ancora una volta di temporali, quindi di piogge che cadranno con irregolarità, ovvero sparse nel territorio.

Abbiamo dedicato questo approfondimento al cambiamento del tempo che si potrebbe verificare del dopo Ferragosto, con temporali che provenienti dalla Spagna potrebbero raggiungere il nostro Paese, ma serve sottolineare che ciò non dovrebbe portare temperature sotto la media, ed in un contesto di mari molto caldi e umidità elevata, i temporali potrebbero assumere forte intensità. Ciò non è una novità in questo periodo dell'anno, infatti i primi temporali che precedono l'Autunno, e quelli settembrini, sono spesso intensi.

Tuttavia, ad incrementare l'intensità dei fenomeni ci sarà la temperatura del Mar Mediterraneo, che è superiore alla media.

Insomma, la rottura dell'Estate nel dopo Ferragosto potrebbe esserci, ma potrebbe esser meglio definita come ennesimo guasto al bel tempo, un massiccio refrigerio si potrebbe avere più avanti nel mese.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Alessandro Arena

Inizio Pagina