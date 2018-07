Meteo oggi, Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare

METEO PREVISTO SULL'ITALIA PER OGGI - DOMENICA 29/07/18

Nord:

- annuvolamenti consistenti sulla Liguria con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in attenuazione serale;

- cielo sereno o poco nuvoloso altrove ma con formazioni nuvolose ad evoluzione diurna sulle aree alpine centrali ed appennino emiliano con associati locali rovesci o temporali pomeridiani.

CENTRO E SARDEGNA:

- condizioni di bel tempo con nubi in formazione pomeridiana sul settore appenninico, specie quello toscano, dove si potranno avere locali deboli rovesci o temporali, in deciso miglioramento dalla prima serata.

SUD E SICILIA:

- addensamenti compatti sul versante tirrenico della Calabria con isolati fenomeni, prevalentemente temporaleschi, in attenuazione serale;

- sulle restanti zone ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita' se non in temporaneo aumento durante le ore piu' calde sui rilievi maggiori.

TEMPERATURE:

- minime in rialzo su triveneto, Lombardia, Liguria, regioni centrali adriatiche ed isole maggiori, stazionarie altrove;

- massime in debole diminuzione sulla pianura padana occidentale, in

aumento su Lazio, Campania, Basilicata e settori centromeridionali di

Sicilia e Sardegna.

VENTI:

- deboli settentrionali sulla puglia e deboli variabili, a prevalente

regime di brezza, sul resto della penisola.

MARI:

- da poco mossi a mossi adriatico meridionale e ionio;

- calmi o poco mossi i restanti bacini.

C.N.M.C.A.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it.

